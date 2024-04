Caso Xuxas. Há um arguido que pode ajudar o MP a colocar Rúben Oliveira no centro da rede de tráfico (e tem acordo com a PJ)

Dos 19 arguidos no processo da rede de tráfico de droga liderada por Rúben Oliveira, conhecido por “Xuxas”, só dois quiseram falar em tribunal. E fizeram-no logo no primeiro dia de julgamento, esta terça-feira. Mas destes dois testemunhos, há um que o Ministério Público considera crucial para provar que “Xuxas” era o líder do grupo: o de Gurvinder Singh. Este arguido, de origem indiana, falou logo no interrogatório inicial e voltou a fazê-lo em tribunal esta semana. As suas palavras podem comprometer Rúben Oliveira – que está preso – e é por isso que existe um acordo com a Polícia Judiciária para a sua proteção.

Ao que o Observador apurou, não foi feito contudo nenhum requerimento para pedir proteção policial – que é, aliás, da exclusiva responsabilidade da PSP. Ficou apenas acordado com Gurvinder Singh que, caso este tivesse algum problema relacionado com a sua segurança, deveria contactar diretamente os elementos da PJ.

Este arguido, que está acusado pelo Ministério Público de um crime de tráfico de droga e de um crime de participação em organização criminosa para o tráfico, já esteve em prisão preventiva e está neste momento em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica. Tem permissão para sair de casa apenas para se deslocar para o trabalho.

Gurvinder Singh é proprietário de duas mercearias e de um restaurante e não quis avançar com um requerimento para pedir proteção policial, precisamente porque não queria a presença de agentes junto à loja onde trabalha.

Testemunho de Gurvinder coloca “Xuxas” no centro da rede

É precisamente o negócio de Gurvinder que o liga a Rúben Oliveira e que o levou também a ser acusado pelo Ministério Público. A sua empresa Happy Selection terá servido, descreve o Ministério Público na acusação, para importar fruta, que permitia a entrada de cocaína em Portugal.

Gurvinder e “Xuxas” conhecem-se desde 2009, uma vez que uma das mercearias deste homem de origem indiana fica na mesma rua que a pastelaria de Rúben Oliveira, nos Olivais, em Lisboa. Mas terá sido só em 2020 que surgiu o negócio do tráfico de droga. Para o MP, é claro que Rúben Oliveira queria dissimular a cocaína em fruta importada do Brasil para fugir mais facilmente ao controlo das autoridades. Nesse ano, “Xuxas” terá proposto ao vendedor que fizesse então negócios de importação de papaias e de açaí, sendo que as primeiras encomendas serviriam de teste para que depois fossem feitas as que trariam a cocaína escondida. Aliás, lê-se na acusação, as cargas de açaí que chegaram a Portugal ficaram totalmente destruídas, uma vez que os arguidos as deixaram dentro de uma carrinha, na rua – o que reforça a tese do MP, de que esta carga não seria para venda, mas sim para camuflar a droga.