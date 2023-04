A meio da tarde nada faz adivinhar a enchente que se avizinha. A Rua das Gaivotas está calma e a sala no número 11 está, para já, vazia. Afinal, é quinta-feira e prepara-se mais numa noite no Vago, bar food inaugurado no final de 2021, que é já uma referência no circuito noturno lisboeta. Se em matéria de animação de pista quem manda é Joaquim Quadros, no campeonato da comida quem dita as regras é Leonor Godinho — ou Bibs, como lhe chamam os amigos. Prestes a fazer 32 anos, foi o gosto por comer — e consequentemente por cozinhar — que a desencaminhou de um mestrado na área da Psicologia, levando-a ao Masterchef Portugal, concurso de televisão em que ficou em terceiro lugar. Autodidata, seguiu para o universo gastronómico do Altis Belém Hotel & Spa. Cresceu entre o Mensagem, o Feitoria, o método, as estrelas. O universo Michelin. Até que um convite para lançar a carta de comida e chefiar a Fábrica da Musa e a então recém-inaugurada Musa da Bica lhe trocou as voltas: fez as malas com tudo o que aprendeu, adaptou-se, reinventou-se e começou a estabelecer o seu registo.

É uma das caras da nova geração de cozinheiros, não fosse também uma das fundadoras do coletivo New Kids on The Block. Como os seus pares, defende o equilíbrio, primeiro na forma como se vive a cozinha, depois na maneira como se faz a cozinha — 1) o sucesso pode conviver com uma vida equilibrada; 2) a sofisticação e complexidade podem existir fora da dimensão do fine dining, podem coexistir com a finger food, com o que é reconhecível, com o que é, até, supostamente banal.

Do Mensagem e Feitoria, no Áltis Belém, foi para o universo Musa. Como é que se fez esta passagem?

Estive quase cinco anos no Altis Belém, entre o Mensagem e o Feitoria. Quando passei a ter uma vida mais tranquila — já era cozinheira de primeira, tomava conta do garde-manger, que é onde se arranjam todas as carnes, peixes e legumes — comecei a fazer mais eventos como freelancer, nomeadamente com a Musa. Aquilo corria muito bem, numa altura em que a Musa da Bica ainda nem tinha sido projetada. Era uma coisa na Fábrica que se chamava os Almoços de Domingo. Acabei por ficar responsável por essa rubrica — contactava com os chefs que iam fazer os pop-ups e quinzenalmente era eu que fazia. Quando começaram a pensar em abrir a Musa da Bica convidaram-me a ficar como chef dos dois espaços. Estava há muito tempo no Altis, ia fazer o meu quinto ano e pensei que era altura de me emancipar e de ser chef, com a minha própria carta. Fiquei responsável pelos dois espaços. Depois convidei o Pedro Monteiro para ser chef da Fábrica. A Musa da Bica custou a arrancar, mas, quando arrancou, explodiu.

