Chega volta a apostar em ex-PSD para autárquicas e Lisboa é motivo de preocupação

A pouco mais de um ano das eleições autárquicas, o Chega prepara-se para vários desafios — desde logo não cometer os erros de casting que fizeram o partido perder dezenas de autarcas e encarar estas eleições sem o peso do mau resultado das europeias — e está a apostar na tática dos últimos atos eleitorais: procurar descontentes no PSD e dar-lhes o selo do Chega.

A estratégia, segundo dirigentes e deputados do Chega ouvidos pelo Observador, faz ainda mais sentido nas eleições autárquicas, sendo que os sociais-democratas podem trazer uma experiência acrescida às listas, desde logo por já terem conhecimento da realidade da política local. São “pessoas enraizadas” nas suas localidades, “muitas com experiência local”, comenta um dirigente do Chega, frisando que “em 2021 ninguém queria trocar de camisa” e que no contexto atual é diferente. “Irá haver mais gente a chegar de outros partidos”, admite o mesmo dirigente ao Observador, frisando que nas autárquicas “faz mais sentido do que em qualquer outra situação” — e já depois de o Chega ter seguido a mesma estratégia em legislativas e europeias.

Há quatro anos havia “contenção” nas pessoas que se identificavam com o partido e não queriam dar a cara, recorda um deputado do partido, crente de que “não voltará a acontecer o mesmo” agora — até porque os exemplos de pessoas que deixaram outros partidos para se filiarem ou vestirem a camisola do Chega são cada vez mais. No partido acredita-se que se passou de uma fase em que “havia necessidade em arranjar candidatos” para uma fase em que é preciso haver “filtragem e rigor nas escolhas”. “Agora é mais fácil não cometer erros“, remata um dirigente do Chega.

Um ano e meio após as autárquicas de 2021, Bruno Nunes, na altura coordenador autárquico do Chega, reconheceu ao Observador que houve “erros de casting graves” nessas eleições, com a justificação de que era preciso “correr o risco” para que o Chega conseguisse ter presença em todos os boletins de voto do país. Considerava que nos meses e anos seguintes houve uma “seleção natural que não foi possível fazer no início” e que as saídas eram prova disso mesmo: tinham “objetivos pessoais” e quando puderam “aceitaram pelouros” nas câmaras. Na mesma altura, o agora ex-coordenador autárquico e presidente da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial da Assembleia da República disse também que “as pessoas percebem que um partido que cresceu de forma rápida tenha tido erros de casting graves“.

O que foi considerado aceitável, a nível interno, quando o partido tinha apenas dois anos, um deputado único na Assembleia da República e ambicionava dar o salto com aquilo a que André Ventura chamou “implantação” nacional, já não o será agora. É nisso que o Chega está a trabalhar: as distritais e concelhias já foram chamadas a apresentar sugestões para os nomes de candidatos. As comissões autárquicas distritais apresentam as sugestões à Comissão Autárquica Nacional e a direção tem a palavra final — com uma relevância acrescida nas grandes câmaras. O processo já começou, as listas locais devem ser apresentadas até outubro, avaliadas em novembro e em dezembro deverão estar fechados os nomes dos candidatos.