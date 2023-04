Aquela noite de 26 de setembro de 2021 foi de glória para André Ventura, que não escondeu que os 397 autarcas eleitos representavam o “dia da implantação nacional” do Chega, naquelas que foram as primeiras autárquicas do partido. Um ano e meio depois o partido já perdeu pelo menos 31 autarcas que passaram a independentes, aos que se somam ainda os que renunciaram aos cargos por estarem desalinhados (e foram substituídos pelos membros seguintes na lista do Chega).

O número não tem parado de aumentar, mas o Chega não só desvaloriza como admite que tenham existidos “erros de casting graves” tendo em conta o crescimento exponencial do partido e a forma como chegou a todo o território nacional — o objetivo das eleições era que o Chega conseguisse presença em todos os boletins de voto do país.

