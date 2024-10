Chumbo de Ventura agrava "consequências" da decisão de Pedro Nuno

Faltam dias para o mistério orçamental acabar e o cerco à volta do PS aperta. As dúvidas dentro do próprio partido sobre se a mensagem socialista a propósito do Orçamento do Estado está a passar com clareza multiplicam-se, do topo às bases. E, com André Ventura a anunciar que votará mesmo contra o documento, a pressão – que o partido tenta sacudir, agarrando-se às inconsistências e contradições do líder do Chega – está mais alta do que nunca.

Apesar dos variados e contraditórios anúncios que André Ventura tem vindo a fazer sobre o seu voto no Orçamento do Estado, a convicção de que estaria fora de jogo aumentou desde que veio acusar publicamente o primeiro-ministro de “mentir”. Já esta terça-feira, Ventura apareceu para confirmar que o voto do partido será mesmo contra, desta vez sem condições ou ressalvas associadas — o que parece confirmar que o PS está definitivamente sozinho na arena orçamental com o PSD.

No PS, a ordem é uma: a direção, consciente de que existe alguma confusão relativamente à evolução da sua posição quanto ao Orçamento, quer manter a ideia de que tem “o seu tempo para tomar uma decisão” e agarra-se às inconsistências de Ventura para sacudir a pressão que sente a pairar sobre si. “Mais novela à direita não é mau para o PS”, diz ao Observador um deputado. “Isto é para crer ou amanhã muda de opinião?”, ironiza um dirigente. “Continuo a achar que pode roer a corda”, acrescenta outro.

Mas, alegadas encenações à parte, o PS tem consciência de que publicamente aparece cada vez mais cercado. Até porque mesmo que a decisão – que Pedro Nuno Santos, como adiantou o Observador, irá propor à Comissão Política Nacional do PS na próxima segunda-feira – não seja resultado da posição do Chega, a consequência é inevitável: “Fica muito nítida a consequência do voto do PS”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ou seja, acreditando que o Chega está fora de jogo, se se seguir uma crise política, é provável que seja vista como “consequência direta” da decisão do PS – e esse não é um fator que esteja fora da equação. Há meses que os socialistas comentam que se sentiriam mais confortáveis se a viabilização fosse garantida pelo Chega e estivessem, portanto, livres para votar o Orçamento como entendessem, sem ameaças de crise política a pairar no ar. Essa zona de conforto parece ter desaparecido de vez.