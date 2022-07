Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao navegarem na internet, pelo menos 63% dos europeus mais jovens encontram, atualmente, notícias falsas mais do que uma vez por semana. Na opinião da Comissão Europeia, o fenómeno da desinformação continua “a evoluir rapidamente”, tendo a pandemia e a guerra na Ucrânia demonstrado que era preciso algo mais para tentar travar esse cenário.

O primeiro código de conduta da Comissão Europeia contra as fake news foi publicado em 2018, mas uma avaliação realizada em 2020 demonstrou já estar desatualizado e com “deficiências”. Por isso, agora, a instituição europeia anunciou a chegada de um novo código, que diz ser reforçado, para ajudar as empresas a combater a desinformação.

