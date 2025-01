Como Pedro Nuno está a preparar presidenciais. E o que pensam as pré-candidaturas

“Qual é a pressa?” É daquelas frases de antologia política, dita em 2013 por António José Seguro para sacudir dos ombros a pressão (dos costistas) para fazer um congresso do PS o mais depressa possível. Mais de dez anos depois, parece agora Pedro Nuno Santos o mais interessado em usá-la (e até dirigindo-se a Seguro) para desacelerar as Presidenciais de 2026. As possíveis candidaturas na área socialista são várias e o líder procura uma saída para evitar repetir divisões desastrosas. Interessados e os seus círculos mais próximos estão atentos às movimentações.

Por agora, o líder do PS vai avançando com conversas com os nomes que se vão posicionando de alguma maneira. Já almoçou com Mário Centeno, António José Seguro, Ana Gomes e vai ainda conversar com Elisa Ferreira, Augusto Santos Silva e António Vitorino, nos próximos tempos. Tem estado sobretudo a ouvir, nesta fase, mas Ana Gomes diz que, do seu ponto de vista, a conversa que teve “foi conclusiva“, embora não queira ainda adiantar o que isso quer dizer. Ao que o Observador apurou, o líder socialista tem mostrado estar ainda a observar não só vontades, como também “tendências”, ou seja, quer ver sondagens para, mais tarde, decidir o que fazer e como fazer.

“Primeiro tem de haver candidatos; depois o PS apoia”, atira um dirigente que acrescenta ainda que “é preciso mais do que avançarem como putativos. Têm de avançar já com alguma estrutura eleitoral, como por exemplo um comité de candidatura”, considera. “A decisão tem de ser iluminada e bem gerida, não como aconteceu com o Orçamento”, diz outro dirigente, que defende que se fale com todos e depois se escolha nos “órgãos próprios” do partido. Mas isso só mais adiante, diz, já que nesta altura “o PS profundo está entregue às autárquicas”.

A pressão começa, no entanto, a surgir no partido que tem vários traumas acumulados de divisões na área socialista em presidenciais, a começar no Soares/Zenha de 1986 e a acabar no Maria de Belém/Sampaio da Nóvoa de 2016, passando pelo fratricida Alegre/Soares de 2006. Além disso, o PS está há 20 anos afastado de Belém, ou seja, nas próximas eleições joga-se também a possibilidade de poder somar, no mínimo, mais cinco anos a essa ausência presidencial. Um destacado socialista comenta com o Observador que a gestão das presidenciais “é mais difícil do que as autárquicas porque nas autárquicas, Pedro Nuno ainda divide responsabilidades”.