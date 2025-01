O melhor, o pior e o maior desafio. Dez líderes distritais e o opositor das diretas analisam primeiro ano de Pedro Nuno Santos

Há precisamente um ano, Pedro Nuno Santos fechava o seu primeiro congresso como líder onde tentou passar para trás o capítulo Costa — no meio da amargura socialista com uma dissolução inédita de uma maioria absoluta — e lançar uma nova era com “empatia”, renovação e de combate ao liberalismo. Perdeu as legislativas, o projeto ficou na gaveta, o partido andou largos meses num debate corrosivo sobre viabilizar ou não o Orçamento. Acabou a dar a mão ao Governo.

O Observador ouviu o partido sobre o que passou, mas também sobre o ano que agora começa. Das três perguntas que colocou a dez dos líderes distritais e também ao desafiador de Pedro Nuno Santos nas diretas de há um ano, José Luís Carneiro, concluiu que o PS está ansioso pelas autárquicas e apostado em ter aí um relançamento da liderança, depois de “um ano de transição”. Também há preocupações com a gestão das Presidenciais e avisos para que, este ano, não se repita o traumático capítulo orçamental de 2024.

De Bragança a Faro, passando por Açores, os dirigentes distritais do PS foram apontando o melhor e o pior da liderança de Pedro Nuno Santos em 2024 e ainda o maior desafio que tem em 2025. Foram também questionados sobre se um mau resultado nas autárquicas pode fazer tremer o líder: teoricamente desgasta, mas na prática não resultará em queda — uma tese que, de resto, transpõem para o Governo. E sobre quem será o candidato do partido nas próximas legislativas — surjam elas quando surgirem — os socialistas que estiveram disponíveis para falar com o Observador dizem “não ter dúvidas” de que terá de ser Pedro Nuno Santos.

A esta pergunta, José Luís Carneiro prefere não responder. Sobre Pedro Nuno reconhece o “esforço” para posicionar o partido no centro-esquerda, mas continua a considerar essa como a “maior dificuldade” do PS em 2024.

O maior desafio. Autárquicas, mas sem leituras nacionais (para ninguém)

As eleições autárquicas trazem o primeiro grande teste de um líder que já foi a legislativas, mas em condições tão especiais que a derrota que teve é desculpada pelo partido. À distância de um ano, alguns socialistas olham até com estranho orgulho para o que classificam de “quase empate”. Victor Hugo Salgado, líder do PS-Braga, diz mesmo ao Observador que “contra todas as expectativas ainda teve um empate quase técnico nas legislativas, mesmo com oito anos de Governo e o desgaste próprio que isso implica. O resultado ultrapassou todas as expectativas”, considera.

Este foi visto como “um ano de transição”, como descreve André Pinotes Batista, líder do PS-Setúbal: “O processo interno foi em contra relógio, sem deixar mazelas de maior, e depois houve um período eleitoral brutal [com eleições nos Açores, legislativas, Europeias e Madeira] e o Orçamento”. Assim, para o próximo ano, este dirigente diz que o desafio maior será Pedro Nuno conseguir “implantar o seu projeto“. Já Luís Graça, do PS-Faro, diz que as autárquicas é que serão determinantes para abrir esse mesmo caminho.