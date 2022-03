Confeitaria Moura: 130 anos de uma história de amor que tornou o jesuíta famoso

Jesuítas feitos à mão, com ovos frescos e cozidos num forno a duas temperaturas

“Confeitaria e Pastelaria Moura – fabrico esmerado de toda a qualidade de doce especializado em jesuítas e limonetes”, lê-se em letras azuis estampadas em todas as caixas brancas de cartão que saem do balcão. Atrás dele, existe uma sala onde impera a azáfama e o cheiro a açúcar. Em cima da mesa grande de alumínio, polvilhada com farinha, estão cinco rolos da massa, facas pouco afiadas e taças com vários preparados.

De um lado, três máquinas amassadeiras a girar a grande velocidade, do outro, carrinhos metálicos com tabuleiros recheados de jesuítas, limonetes, éclairs e croissants ainda a fumegar sobre o papel vegetal. O alarme agudo dos vários fornos em ação mistura-se com o diálogo bem-humorado entre os funcionários. Esta zona de produção funciona todos os dias, entre a meia noite e as 17h, por ela passam dez trabalhadores, distribuídos por vários turnos, e é aqui que tudo acontece.

“O turno mais duro é o primeiro que se dedica à preparação das massas, ao longo do dia depois vamos fazendo o que é necessário até porque o volume de vendas não é sempre igual”, explica Alda Moura, sublinhando que é desta sala que sai toda a produção para as três lojas no Porto e a loja de Braga. “As receitas originais mantêm-se intactas, fizemos questão de não alterar nenhum passo produtivo, não utilizamos produtos industrializados e todo o processo é ainda feito muito manualmente”, garante a responsável, destacando os ovos frescos ou a massa e o creme de pasteleiro feitos diariamente.