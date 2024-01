A economia ganhou gás na reta final do ano, depois de uma queda nos meses de verão. Não só evitou a recessão técnica como superou as expectativas de vários analistas, ao crescer 0,8% no último trimestre de 2023 em cadeia e 2,2% na comparação homóloga, colocando o crescimento do ano nos 2,3% — uma décima acima do previsto pelo Governo. Os dados são ainda provisórios, pouco detalhados quanto ao contributo de cada componente, mas permitem já perceber que é o consumo das famílias que continua a puxar pela economia.

“O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve-se elevado no 4.º trimestre, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento“, indica o destaque do INE publicado esta terça-feira, que ainda não detalha valores por componente (esses montantes serão conhecidos a 29 de fevereiro).

Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, lembra que o trimestre marcado pela quadra festiva em dezembro tende a significar um consumo “significativo” pelas famílias. O “aumento do recurso às poupanças e ao cartão de crédito poderá justificar o bom desempenho do consumo privado, mitigando a normal diminuição da propensão ao consumo num contexto de redução do rendimento disponível”, causado pela subida das taxas de juro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.