A economia e a política estão invariavelmente ligadas e a literatura económica há muito que se tem dedicado a estudar de que forma. Essa relação é, também, relevante em tempos de quedas de governos: os economistas que se debruçaram sobre o tema nos últimos anos têm concluído que a instabilidade política propicia a incerteza e isso reduz o crescimento económico.

Francisco José Veiga, economista da Universidade do Minho, é um dos investigadores que se tem dedicado à questão nos últimos anos e não tem dúvidas dessa relação. Foi por isso que viu com preocupação as notícias dos últimos dias. “Pelos resultados da investigação que tenho feito, é preferível que um governo cumpra o mandato inteiro do que fazer trocas a meio. Isso gera uma situação de instabilidade que não ajuda em nada a economia”, refere, em declarações ao Observador.

Nos últimos anos, procurou perceber de que forma as sucessivas mudanças de governos em Portugal influenciaram o crescimento da economia. Num estudo de 2013, propôs-se avaliar como o desempenho da economia portuguesa nos primeiros 25 anos de integração europeia, de 1985 a 2009, poderia ter sido outro se Portugal tivesse instituições e estabilidade política semelhantes aos seus parceiros europeus (a comparação foi feita com os 14 países que aderiram até 1995).

