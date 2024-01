O BCE garante que ainda “é prematuro” falar em descer juros mas “o primeiro pequeno passo” está dado, dizem analistas. Christine Lagarde reconheceu esta quinta-feira que há sinais de “estabilização” no ritmo de aumentos salariais na zona euro – aumentos que quando ultrapassam o crescimento da produtividade são uma dor de cabeça para qualquer banco central porque significam, normalmente, inflação. Mesmo os aumentos que estão a existir, acrescentou a presidente do BCE, estarão a ser absorvidos pelas empresas que, desta forma, estão a sacrificar parte dos lucros e não estão a repercutir os custos salariais maiores em preços mais elevados. É exatamente este o cenário que o BCE precisa de confirmar para poder aliviar o atual aperto monetário.

Foi a terceira reunião consecutiva em que o Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juro, com a taxa dos depósitos – a mais importante para a política monetária neste momento – a manter-se nos 4% que se acredita ser o “pico” deste ciclo. A dúvida, agora, é quanto mais tempo é que o BCE irá manter as taxas de juro neste “pico” e, também, quanto mais tempo será necessário mantê-las em níveis considerados “restritivos” – isto porque se considera que qualquer taxa de juro superior a 2%-2,5% está deliberadamente a restringir a atividade económica com o objetivo de controlar a inflação.

Ora, o discurso de Christine Lagarde, esta quinta-feira, foi considerado pelos analistas mais dovish, expressão normalmente usada quando um banqueiro central dá mais ênfase à desaceleração económica e aos fenómenos que poderão levar a que a inflação continue a descer (e menos ênfase dada ao perigo de inflação e à necessidade de manter os juros elevados, o que seria hawkish). Mas apesar deste tom mudaram pouco as expectativas dos investidores nos mercados financeiros: a negociação dos futuros de taxas de juro continua a apontar para que 2024 termine com a taxa de juro 136 pontos-base mais baixa, o que significa um valor entre 2,5% e 2,75% – ou seja, um nível que, a confirmar-se, ainda será ligeiramente restritivo.

