Contra a “chantagem”, marchar. Irritada com corte de gás russo, Europa acelera busca por alternativas

Um mês depois de a Rússia passar a exigir rublos pela venda de gás a países inimigos, a ameaça feita por Vladmir Putin de interromper o fornecimento aos países europeus aliados da Ucrânia materializou-se. Para já, Polónia e Bulgária são os primeiros clientes do gás que chega de gasoduto a sofrer os cortes. A Gazprom confirmou a suspensão por completo do abastecimento aos operadores polaco e búlgaro devido ao não pagamento em rublos. E admite fazer o mesmo a outros compradores à medida que as contas mensais vão sendo vencidas. Já Bruxelas, confirma que aquisições em rublos são uma violação das sanções europeias impostas à Rússia. E garante que o bloco está preparado para lidar com o golpe. Polónia e Bulgária garantem ter alternativas.

Desde o início da invasão ucraniana, a Europa tem como estratégia assumida libertar-se da dependência do gás da Rússia, mas as organizações internacionais, líderes políticos e gestores empresariais alinhavam na mesma ressalva: no imediato isso não será possível porque não existe GNL (gás natural liquefeito) suficiente disponível nem infraestruturas de receção (terminais de gás liquefeito) na Europa.

Mas a maior pressão está agora do lado da oferta e não da procura e pode obrigar os países europeus a antecipar um calendário que tinha como baliza o armazenamento para o próximo inverno (outubro.). E ainda que um período de menor consumo de gás por causa da temperatura torne mais fácil gerir este novo desenvolvimento da crise energética, os compradores de gás já estão sentir o efeito nos preços.

O preço do gás natural para entrega em maio no mercado holandês, que serve de referência à Europa, chegou a subir hoje mais de 10%. A meio da sessão, o preço do gás natural TTF rondava os 108,8 euros por megawatt/hora (MWh), 10,79% acima do preço registado no fecho da última sessão.

Quando a Rússia impôs o pagamento em rublos, uma condição para aliviar as sanções financeiras internacionais que têm cercado a moeda russa, os países europeus e as companhias compradoras recusaram a “chantagem”, argumentando que isso seria uma quebra das condições contratualizadas que definem pagamentos em dólares em euros. As autoridades russas avançaram então com uma espécie de terceira via pela qual os clientes europeus poderiam continuar a comprar gás cumprindo a exigência russa ao mesmo tempo que não entravam em choque com as sanções europeias ao sistema financeiro do país invasor da Ucrânia.

Na prática, as empresas clientes da Gazprom abriam uma conta no braço financeiro da companhia estatal russa, o Gazprom Bank, para o qual enviariam os pagamentos em euros e dólares que seriam convertidos em rublos através de uma segunda conta nesta instituição. Depois da agitação inicial, o mercado acalmou e as cotações do gás natural até baixaram, à medida que o gás continuou a fluir através dos gasodutos dando a impressão de que compras e vendas prosseguiam “Business as Usual”. Até esta terça-feira, quando a empresa pública russa cortou a torneira por não ter recebido em rublos o pagamento da primeira fatura do gás enviado que venceu no final de abril.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, avisou que à medida que o prazo dos pagamentos (em regra é mensal) se vence e os clientes recusarem o novo sistema de pagamentos, o decreto de Putin (que prevê interromper fornecimentos) será executado.

Por outro lado, e pela primeira vez desde que foi anunciada a exigência russa de receber em rublos, a presidente da Comissão Europeia foi muito clara a afirmar que ceder a tal condição será um incumprimento das sanções europeias, para além de um alto risco para as compradoras. Ursula Von der Leyden, que também classificou a ação russa como uma “chantagem inaceitável”, não quis confirmar se há empresas ou países europeus a pagar em rublos, sublinhando apenas que os 97% dos contratos de compra à Gazprom estão em euros ou dólares. Mas a agência Bloolmberg avança que dez empresas europeias abriram contas especiais em rublos no GazpromBank, tendo quatro delas efetuado pagamentos em moeda russa.

Polónia e Bulgária desviam-se da “pistola” russa

Os operadores polaco e búlgaro anunciaram que vão processar a Gazprom por quebra contratual (o que passa por pedidos de indemnização em tribunais internacionais ou arbitrais definidos pelo próprio contrato). E os responsáveis políticos dos dois países acusam Moscovo de fazer um “ataque direto” — palavras do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki — como resposta às sanções contra 50 empresas e indivíduos russos que o país anunciou esta terça-feira, incluindo a Gazprom.”Lidaremos com esta chantagem, com esta pistola apontada à nossa cabeça, de forma a não nos afetar. A Polónia não precisa do gás russo”.