No programa eleitoral que o PS e António Costa levaram às eleições de outubro de 2015, a expressão “administração pública” aparecia 34 vezes — sobretudo para se referir a propostas relacionadas com melhorias na eficiência da gestão e da relação com os utentes e contribuintes. Mas já aí, os socialistas mencionavam algumas daquelas que viriam a ser as bandeiras do governo para a função pública: o rejuvenescimento dos quadros, com a “injeção de ‘sangue novo’”, e a valorização dos trabalhadores, começando com o prometido descongelamento das carreiras.

E se o descongelamento se fez a partir de 2018, embora não com a recuperação integral do tempo de serviço, há outros temas que também ficaram apenas semiresolvidos. Oito anos depois de António Costa chegar a primeiro-ministro, a administração pública está maior, tem mais trabalhadores qualificados, mas mantém alguns dos problemas que o Governo se comprometeu a endereçar: a idade média dos funcionários públicos subiu, há quase tantas saídas para a reforma como durante o pior ano da troika e o peso dos contratos precários agravou-se (já o recurso a prestações de serviço recuou).

António Costa chegou a São Bento numa altura em que os trabalhadores do Estado ainda recuperavam das elevadas perdas da troika. A série de dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) começa em 2011, quando o número de trabalhadores do Estado ultrapassava os 727 mil. A partir daí, entre avanços e recuos, a tendência foi de queda e o valor mais baixo da série registou-se no terceiro trimestre de 2014, 647 mil (o terceiro trimestre do ano costuma ser um período de quebras devido ao fim do ano letivo e dos contratos ou aposentação de professores e pessoal não docente, que influencia muito os números).

