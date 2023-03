Uma história com 167 anos poderá estar perto do fim. O Credit Suisse viu-se esta quarta-feira à beira de um penhasco depois de os acionistas sauditas recusarem fazer novas injeções no banco, lançando grandes dúvidas sobre o futuro de uma instituição cujas ações valiam mais de 50 francos suíços em 2010 e, agora, valem menos de dois. O Credit Suisse foi abalado por uma sucessão de escândalos nos últimos anos – incluindo os que tiveram como protagonista António Horta Osório, que passou nove meses no banco – e, agora, em termos financeiros os mercados atribuem-lhe uma probabilidade de falência de quase 50%.

A turbulência em torno do Credit Suisse, que provocou perdas superiores a 10% nas ações dos principais bancos europeus, está a gerar receios sobre a saúde do sistema bancário que são reminiscentes de 2011/2012, os anos da crise da dívida soberana europeia. Depois de ter estado a afundar quase 30% numa só sessão, as ações do Credit Suisse tentaram uma recuperação moderada mas acabaram por fechar com uma perda de 24%.

As perdas para o Credit Suisse na bolsa aprofundaram-se quando, a meio da tarde, foi noticiado que o banco tinha pedido ao Banco Nacional Suíço que fizesse uma demonstração pública de apoio à instituição – um pedido que não foi acatado, pelo menos para já, embora tenham entretanto surgido notícias de que as autoridades suíças e o Credit Suisse estão em negociações para promover a estabilização da instituição. Por outro lado, o The Wall Street Journal noticiou que o Banco Central Europeu (BCE) já estava a pedir aos bancos da zona euro que partilhassem com o supervisor uma análise sobre o grau de exposição que cada um deles tinha em relação ao Credit Suisse. As autoridades norte-americanas estão a fazer o mesmo, segundo a Bloomberg.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.