Adivinhava-se um dia de grande festa. Madrid engalanou-se, os espanhóis saíram à rua e cumpriu-se um dos atos institucionais mais importantes de Espanha. A filha mais velha dos reis, Leonor de Borbón, faz esta terça-feira 18 anos e fez o juramento da Constituição no Congresso dos deputados. A partir de agora, a princesa das Astúrias reúne as condições constitucionais necessárias para aceder ao trono de Espanha, ser Rainha e chefe de Estado. Além do momento solene que estava marcado para as 11h00 da manhã em Madrid (10h00, em Lisboa), o dia contou ainda com a atribuição da colar de Carlos III, a mais alta distinção de Espanha. Leonor e o pai partilharam o mesmo exemplar da Constituição, porém a Espanha que representam é bem diferente.

As celebrações deste dia desenvolvem-se em três cenários: o Congresso dos deputados, o Palácio Real e o Palácio do Pardo. Entre as diversas figuras que se juntaram aos vários momentos desta manhã destacam-se duas ausências de peso nas cerimónias oficiais, os reis eméritos e avós de Leonor, Juan Carlos I e Sofia. Contudo sabe-se que o Rei emérito viajou de Abu Dhabi para a importante data na vida da neta e ambos os antigos soberanos estarão presentes na celebração privada de aniversário de Leonor, no Palácio do Pardo. Não passou despercebido em todos os momentos desta manhã o olhar orgulhoso e sempre atento dos pais, Felipe e Letizia, e o companheirismo com a irmã, a infanta Sofia.

O juramento da herdeira no Congresso

Neste dia tudo foi histórico, até os carros que transportaram a família real. Os reis Felipe e Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia deixaram a sua residência oficial, o Palácio da Zarzuela, pela manhã em dois Rolls Royce Phantom IV. Os veículos chegaram a Espanha em 1952 e foram feitas apenas 18 unidades deste modelo, destinadas exclusivamente a altos dignitários. Foi nestes carros que seguiram, no da frente os reis, e no de trás as duas irmãs a acenar aos populares que se juntaram nas ruas para as ver passar, rumo ao Congresso e com escolta a cavalo.

À chegada, a família real foi recebida pelo Presidente do governo em funções, o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Francina Armengol, presidente do congresso dos deputados, juntou-se também e juntos entraram no edifício, cuja fachada foi especialmente decorada para a ocasião com um dossel com mais de 100 anos de história, uma vez que decorou o edifício pela primeira vez em 1902, ocasião do juramento do futuro Rei Alfonso XIII, segundo conta a Hola. A peça de tecido pesa 215 quilos e tem 147 metros quadrados.Depois de muitos cumprimentos, os reis, a princesa e a infanta entraram no hemiciclo, ao som de um aplauso. Num salão cheio, não deixaram de se notar várias ausências, como por exemplo os representantes dos partidos Podemos, IU, ERC, Junts, Bildu, PNV, e BNG.

A protagonista do dia, a princesa das Astúrias, escolheu um fato branco composto por blazer e calças concebido pela Sastrería Serna, a mesma alfaiataria centenária da capital espanhola que fez o fato que o seu pai, o Rei, usou no dia do casamento, segundo conta a Vanitatis. Leonor usou ao peito a ordem do tosão de ouro, uma das mais importantes distinções atribuídas pelo soberano de Espanha e que lhe foi dada pelo seu pai. A rainha Letizia optou por um vestido Carolina Herrera, em azul e com corte clássico. A mãe da herdeira prestou homenagem à filha através dos brincos Bulgari que lhe foram oferecidos no dia em que a sua primogénita nasceu. Já a infanta Sofia destacou-se pela audácia de escolher um vestido alugado no site Borow. A escolha sustentável da irmã mais nova não ficou aquém no que toca à moda, uma vez que se tratou de uma peça Erdem da coleção outono/inverno 2021.

Francina Armengol foi a primeira a falar e deu como aberta a sessão. No seu discurso lembrou que neste dia se cumprem 45 anos da aprovação da Constituição pelas Cortes Gerais e falou em catalão, galego e euskera, como já tinha deixado claro na sua tomada de posse que seria uma das suas bandeiras. Com toda a assistência de pé, a presidente do congresso dos deputados dirigiu-se à princesa Leonor. “Senhora, as cortes gerais estão reunidas para receber de Sua Alteza, como princesa herdeira da coroa de Espanha o juramento que vem prestar de acordo com a Constituição”. Com a mão direita sobre o mesmo exemplar da Constituição usado no juramento do seu pai, a 30 de janeiro de 1986, Leonor de Borbón protagonizou o ponto alto deste dia. “Juro desempenhar fielmente as minhas funções, guardar a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas e fidelidade ao Rei” e de seguida fez uma vénia ao soberano, o seu pai.

Armengol disse ter “o privilégio” de acompanhar a princesa neste “ato crucial” e deu como recebido o juramento da princesa. “As cortes gerais acabam de receber o juramento que vossa alteza prestou, em cumprimento da Constituição como herdeira da coroa”, disse a presidente do congresso dos deputados e o momento terminou com vivas à Constituição, a Espanha e ao Rei, seguidos de um longo aplauso à herdeira, que agradeceu com um gesto ao estilo do seu pai, com um aceno de cabeça e a mão direita sobre o coração. Francina Armengol regressou ao microfone para desejar um feliz aniversário a Leonor e deu por terminada a sessão.

A ordem de trabalhos do dia seguiu depois numa sala mais reservada onde a herdeira recebeu duas medalhas que lhe foram colocadas ao pescoço, as medalhas de honra do congresso e do senado, que foram depois ajeitadas, carinhosamente, pelos seus pais antes da família real passar para o Salão dos Ministros. Nesta sala deu-se outro momento cheio de significado. O Rei, a rainha, a princesa Leonor e a infanta Sofia assinaram à vez o livro de honra do Congresso dos deputados, uma segunda edição que começa precisamente agora, com o juramento da herdeira, e com um grande retrato de Felipe VI como pano de fundo do momento. O Rei inaugurou este novo livro com uma mensagem que a princesa Leonor se deteve a ler antes de todos os presentes seguirem para o próximo momento. A família real encerra a cerimónia no Congresso alinhada para uma série de cumprimentos e entre a fila de convidados estavam também os antigos primeiros-ministros de Espanha, nomeadamente, Felipe González, José Maria Aznar, José Luís Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy.

No Palácio Real

A festa continua num novo cenário, o Palácio Real, para a segunda parte deste dia de celebração. No Salão Carlos III coube a Pedro Sánchez começar a cerimónia de entrega do colar Carlos III, que deixou os votos do governo para “uma vida cheia de prosperidade e sabedoria”, e garantiu a Leonor a “lealdade, respeito e afeto do governo”. Por decreto real e com aprovação em conselho de ministros, numa reunião datada de 10 de outubro, ficou decidido que Leonor receberia a Ordem de Carlos III. “É uma honra para o governo de Espanha conceder esta condecoração num dia tão significativo para a vida de vossa alteza e para a história de Espanha”, disse Sánchez.

Numa altura que o país está ainda num impasse em relação ao governo que será formado a partir das eleições que aconteceram há mais de três meses e o próprio Sánchez está envolvido num processo de negociação complexo com partidos que não estiveram presentes no juramento que teve lugar no congresso, o primeiro-ministro descreveu a Constituição como “uma promessa que fizeram os nossos pais e as nossas mães” e “sobre a qual se funda a nossa convivência”, dizendo ainda que “as instituições de uma democracia ganham a sua estatura não só pela sua história, mas também pela sua capacidade de servirem ao bem comum”, afirmou o primeiro-ministro. “Nesta Espanha democrática, livre, moderna o futuro escreve-se com cada ação e também com as decisões que tomamos e hoje esse futuro vê-se enriquecido pelo papel que vossa alteza começará a desempenhar a partir de agora.”

Felipe VI recebeu, depois, o colar das mãos de Pedro Sánchez e colocou-o sobre os ombros de Leonor. Esta peça representa a mais alta distinção de Espanha. Trata-se da Real y Distinguida Orden Española de Carlos, e está reservada a um grupo de pessoas muito restrito, entre eles “os membros da família real espanhola, chefes de estado e de governo e aqueles cidadãos espanhóis que possuam a Gran Cruz com mais de três anos de antiguidade”, segundo cita o El País. Atualmente haverá 25 espanhóis que poderiam receber esta distinção, além da família real, explica o jornal.

Depois do juramento feito durante a manhã, Leonor de Borbón tomou pela primeira vez a palavra neste dia. “Peço-vos que confiem em mim”, foi a mensagem da herdeira aos espanhóis, “como eu tenho toda a minha confiança no futuro da nossa nação”. A princesa das Astúrias agradeceu a atribuição do colar Carlos III e disse que vai cumprir as suas obrigações “com total dedicação e uma entrega sem condicionantes, procurando sempre crescer como pessoa com o carinho e apoio” da sua família. Seguiu-se um terceiro momento neste dia de celebração, com um almoço no Palácio Real para mais de 100 convidados. O Rei discursou e encerrou os atos institucionais.

Mas, afinal, a princesa faz 18 anos, uma data memorável e que vai ser celebrada também com uma festa privada no Palácio do Pardo ao final da tarde. É nesta parte do do importante dia de Leonor que vão estar presentes os avós e reis eméritos, dom Juan Carlos e dona Sofia.