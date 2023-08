Passava do meio-dia (hora local) desta quinta-feira, quando a princesa Leonor entrou na Academia Geral Militar de Saragoça para iniciar o primeiro ano da sua formação militar como parte do seu percurso enquanto herdeira ao trono de Espanha. Seguem-se mais dois anos: um na Academia Geral de Aeronáutica de San Javier, e outro na Escola Militar Naval de Marín.

O Rei Filipe, em farda militar, e a Rainha Letícia foram deixar a filha mais velha à academia. A infanta Sofia, de 16 anos, também se foi despedir da irmã. Muito em breve, o Palácio da Zarzuela fica vazio: a 29 de agosto, a filha mais nova dos reis de Espanha vai seguir os passos académicos da irmã e iniciar os estudos na UWC Atlantic College, no País de Gales.

Aparentemente nervosa e emotiva, segundo relata a Hola!, Leonor despediu-se com um abraço da mãe, da irmã e do pai, comandante supremo das Forças Armadas espanholas, que, entre 1985 e 1986, se formou na mesma academia. Filipe até comentou as ânsias da filha, declarando ser “normal” que ficasse nervosa com o começo desta nova etapa.

Leonor, que completa 18 anos em outubro, vai ser destacada para o 1.ª Batalhão de Cadetes e apresentada ao seu tenente-coronel chefe de batalhão, comandante-chefe de companhia e capitão-chefe de secção, além de aos tenentes cadetes que irão participar na sua formação. Vai ficar a dormir em camarotes com capacidades para duas, quatro ou 12 pessoas.

Para enfrentar esta nova etapa, recebeu vários conselhos do Rei, ainda de acordo com a revista espanhola. Este ter-lhe-á dito para, acima de tudo “ficar muito atenta, deixar-se aconselhar e seguir os conselhos dos colegas”, recomendações que serão especialmente importantes para os primeiros dias de formação.

Durante as primeiras duas semanas, Leonor vai passar pela fase de acolhimento, orientação e adaptação à vida militar, antes de iniciar o Módulo de Formação Militar Básica de quatro semanas. Depois de concluído, vai ser integrada em marchas, passeios topográficos, exercícios de tiro com espingardas, exercícios de tiro real com várias armas individuais e coletivas, e pistolas em simulador.

Citados pela “Hola!”, os reis de Espanha garantem que Leonor está “muito consciente” das “exigências e sacrifícios que a vida militar implica”. Para a princesa, está claro que servir as Forças Armadas é uma “honra”.

A 7 de outubro, acontece o juramente de fidelidade, uma das fases mais importantes do seu treino militar, em que Leonor e os seus colegas vão beijar a bandeira nacional, prometendo defender Espanha à custa da própria vida.

Despedidas feitas e princesa entregue, Letícia e a Sofia viajam em breve para Sidney, onde vão assistir à final do Mundial de Futebol Feminino, a 20 de agosto, em que Espanha vai defrontar Inglaterra. De acordo com o The Telegraph, o Príncipe William, presidente da Federação Inglesa de Futebol, não vai marcar presença nesta final, embora a confirmação da Rainha de Espanha tenha aumentado a pressão política para que mostre o seu apoio à equipa feminina.

Carregue na galeria para ver algumas imagens da despedida dos Reis de Espanha, da infanta Sofia e da princesa Leonor, além de algumas fotos da academia militar.