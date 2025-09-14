Da mesa comunitária aos almoços de domingo: Pedro Pena Bastos abriu-nos a porta do novo Broto

Agora “livre das amarras do fine dining”, não pode — nem quer — fugir, no entanto, do que esse mundo lhe deu. É certo que os últimos meses têm deixado os antigos clientes do chef e os futuros clientes do Broto na expectativa, questionando se aqui vão encontrar o mesmo nível de qualidade. “Trago a arte de execução e todos os pilares de que fazem parte a minha cozinha que no fundo têm uma roupagem ligeiramente diferente aqui. Em termos organizacionais e de cuidado e de standard, há um enorme cuidado, assim como em termos de limpeza, organização, etiquetagem, fluxo”, explica já depois de ter andado de spray desinfetante numa mão e de caneta noutra, exigindo sempre uma cozinha limpa e todos os materiais e ingredientes bem identificados. “Escrevam sempre em caneta preta e letra maiúscula”, alerta. Quanto ao movimento que se vive lá em baixo, garante que sempre teve a preocupação, ainda durante o seu percurso no fine dining, de promover um bom ambiente na cozinha: “É fundamental”. A única diferença que aponta, quando comparando os dois tipos de cozinha, é a forma como os pratos são apresentados ao cliente e integrados na oferta gastronómica. “Não temos um menu de degustação, somos um restaurante mais descontraído, mais elástico, que visa também trabalhar com produtos de uma forma um bocadinho mais dinâmica em termos de empratamento e de construção de pratos, que possa ser um pouco mais tradicionalista em alguns momentos, não perdendo a contemporaneidade e o fator gastronómico”, afirma, defendendo sempre que o Broto não é um restaurante de fine dining.

Cinquenta lugares sentados e um almoço de domingo

O dia de Pena Bastos já vai longo. Pelas 18h30, toda a mise en place para o jantar já está pronta, as chamadas de fornecedores já foram feitas, os imprevistos tratados e a formação de equipa assegurada. Segue-se o briefing com a equipa de sala onde são estipuladas as mesas por cada membro e se afinam uns últimos retoques. “Não existe cozinha nem sala, somos nós, equipa”, motiva o chef. Ao longo da tarde, foi o homem mais procurado do Broto para depois, a partir das 19h30, se refugiar junto dos 18 cozinheiros que lá estão em baixo. Só voltaria a subir cerca de uma hora depois, já íamos nós nos principais, para garantir que estava tudo em ordem e receber uma ponta do esperado feedback.

Antes de lá chegarmos sentamo-nos primeiro num dos 50 lugares da quente sala que em tons de verde seco e terracota, e com a madeira a predominar, invoca a ruralidade para a divisão pelo próprio olho de Pena Bastos. Enquanto lá fora o Chiado se move de turistas e cozinhas de todos os cantos do mundo, cá dentro a portugalidade ganha vida assim que à mesa nos chega o couvert, porque não há nada mais português que pão, manteiga e azeite (4,50 euros) para enganar a fome enquanto as entradas não tomam conta. Curioso é pensar como vimos o próprio chef a cortar finas fatias deste pão para o próprio enganar a fome quando, pelas 15h25, ainda não tinha conseguido almoçar. Acabou por fazê-lo, descontraidamente, cerca de meia hora depois, confessando mais tarde que, por norma, só toma uma refeição por dia.