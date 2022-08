Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegaram de mansinho: primeiro com vídeos de protótipos de novos formatos e depois já com lançamentos a piscar o olho aos consumidores mais aventureiros – e com carteiras mais recheadas. Os smartphones foldable, dobráveis em português, são a coqueluche da indústria desde 2019. Do lado das marcas, são descritos como provas de inovação e esforço hercúleo de engenharia, muito pelas dificuldades inerentes ao seu desenvolvimento. Do lado do consumidor, embora exista já alguma curiosidade, os preços destes equipamentos continuam a fazer com que se mantenha o estatuto de nicho de mercado.

Da Samsung até às marcas chinesas, como a Huawei, Xiaomi e a Oppo, a grande maioria das empresas de smartphones tem apostado neste novo formato. Até a Motorola “ressuscitou” um dos seus sucessos de vendas, o Razr, mantendo o formato de concha mas substituindo o teclado por um ecrã que ocupa o interior do smartphone.

No entanto, ao contrário da indústria mais disposta a arriscar, há quem tenha ficado de fora deste campeonato – e logo a Apple, a segunda marca mais vendida do mundo. Embora órgãos de comunicação como a Bloomberg e alguns analistas apontem desde o início de 2021 que a empresa está a trabalhar num conceito, os eventos e apresentações da empresa liderada por Tim Cook têm-se mantido pelo formato de telefone mais “tradicional”.

O que leva a Apple a ficar fora da experiência de novos formatos?

