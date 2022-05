De rutura em rutura até ao golpe final. Como Ventura dispensou o antigo braço direito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desconfianças, suspeitas, controlo. A relação entre André Ventura e Nuno Afonso, até aqui chefe de gabinete e peça nuclear do universo Chega, foi-se deteriorando nos últimos meses. Na direção do partido, o militante número dois começou a tornar-se progressivamente incómodo — pelas posições públicas que assumia e por sobre ele recaírem suspeitas de estar na origem de várias fugas de informação para a imprensa. O desfecho tornou-se inevitável: Nuno Afonso recebeu guia de marcha direta.

A história deste divórcio foi sendo escrita paulatinamente. O antigo vice do partido foi sendo afastado de cargos e posições de maior poder e a única coisa que o líder do Chega manteve nas mãos de Nuno Afonso foi a chefia do gabinete parlamentar. Não durou muito mais de um mês: acabou exonerado sem que Ventura fosse capaz de explicar publicamente o motivo.

Com o início da legislatura e com a chegada dos novos deputados do Chega ao Parlamento, o ambiente de crispação à volta de Nuno Afonso foi crescendo — com mais gente a disputar o tempo mediático, o papel do militante número dois começou a ser pouco compreendido. O partido tentou impor uma lei da rolha para impedir que os parlamentares falassem com a comunicação social sem passarem pelo crivo da equipa de comunicação, mas as fugas de informação continuaram a suceder-se.

O caso mais gritante foi a notícia, avançada pelo Observador, de que os gabinetes parlamentares do Chega estavam decorados com várias fotografias do líder do partido nas paredes. Os olhares da direção voltaram-se para Nuno Afonso, sei que houvesse indícios sequer nesse sentido. prova de que a desconfiança e o desconforto era já generalizados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O facto de algumas decisões de André Ventura e da direção estarem a ser contestadas publicamente pela oposição interna do partido também não ajudou a amenizar as relações com Nuno Afonso. Não porque o agora ex-chefe de gabinete estivesse na origem das mesmas, mas porque é percecionado por alguns militantes como possível sucessor de André Ventura — e o excesso de protagonismo tramou-o.

A juntar a isto tudo, Nuno Afonso foi o único elemento da direção que não votou favoravelmente (absteve-se) a proposta que André Ventura levou ao Conselho Nacional para adiar as eleições distritais e para que as concelhias continuassem a ser nomeadas num período que pode ir até um ano.

Acontece que o vereador de Sintra já tinha demonstrado interesse em candidatar-se à distrital de Lisboa, uma das estruturas mais importantes do partido. A direção desmentiu publicamente a intenção de adiar as eleições internas, mas o dano já estava causado.