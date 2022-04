"É o Kim Jong-un de Portugal." Chega coloca fotografias de Ventura nos gabinetes da AR e provoca críticas internas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas paredes dos gabinetes parlamentares do Chega foram colocadas várias fotografias de André Ventura. Os quadros têm a cara do líder do Chega, uma marca de água com o nome do partido e estão presentes em várias das novas salas atribuídas ao partido após as eleições legislativas de janeiro. Militantes e ex-dirigentes do Chega estão desconfortáveis com a situação e acusam o partido de estar a promover o “culto do eu”, criticando André Ventura por “moldar o partido como quer”. Chegam a falar numa “espécie de Putinismo”.

As críticas não vêm só de dentro do partido. Deputados de outras bancadas, incluindo à direita do hemiciclo, mostram-se indignados e utilizam expressões como “culto do chefe” e “culto da personalidade” para se referirem à “decoração Ventura”. Um deputado que se senta perto da bancada do Chega diz mesmo: “Parece a Coreia do Norte.” Mais à esquerda, não se poupa nas palavras: “É ao melhor estilo estalinista e salazarista.”