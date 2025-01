Deixando a herança de Assad para trás, regime sírio navega à procura de aliados entre Riade, Ancara e Kiev

Dia 12 de dezembro de 2024. A poeira ainda não tinha assentado. Após a ida para Moscovo do Presidente deposto Bashar al-Assad, os líderes do novo regime do país, pertencentes ao grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham ou HTS, em árabe), estavam a tentar perceber que passos dariam para estabilizar o país e para ganhar a confiança da comunidade internacional. Mas naquele dia receberam em Damasco um dos homens mais influentes da Turquia: o líder das secretas, Ibrahim Kalin. O aliado do chefe de Estado Recep Tayyip Erdoğan encontrou-se com os novos dirigentes políticos da Síria e visitou também a mesquita Umayyad — uma das mais antigas e com especial importância no mundo islâmico. À sua espera, nessa visita, estava uma multidão de sírios envergando a nova bandeira.

Mais do que uma simples visita de cortesia, a ida de Ibrahim Kalin a Damasco tinha dois propósitos: mostrar que a Turquia estava ao lado do novo regime e que Ancara queria ganhar um novo aliado no Médio Oriente. A Turquia — que durante a guerra civil síria apoiou algumas das fações abertamente contra Bashar al-Assad — está a encarar a queda do antigo Presidente como uma vitória da qual espera agora retirar dividendos. Há mesmo suspeitas de que a liderança turca (juntamente com o Ocidente) apoiou o golpe de Estado do HTS, um dos antigos braços armados do grupo extremista Al-Qaeda, com o qual entrou em rota de colisão em 2016.

No entanto, a Turquia não é o único país a cortejar o novo regime sírio — e tem um concorrente com que mantém uma relação tensa. Um dos principais players do Médio Oriente, a Arábia Saudita, também está a exercer a sua influência junto do HTS. Prova disso é que esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Shibani, e da Defesa, Marhaf Abu Qasra, do novo regime visitaram Riade, na sua primeira visita oficial desde que chegaram ao cargo a 8 de dezembro.

O tom do chefe da diplomacia sírio sobre esta visita foi particularmente elogioso. Assaad al-Shibani escreveu no X que aspirava “abrir uma nova e próspera página nas relações entre a Síria e a Arábia Saudita, condizentes com a longa história partilhada entre os dois países”. Com Bashar al-Assad, as relações entre Damasco e Riade foram quase sempre complicadas, ainda que se tenha assistido a uma normalização em 2023. Mas agora, contrariamente ao que acontecia com o antigo Presidente, a liderança saudita sabe que pode ter o regime do HTS um verdadeiro aliado contra os seus inimigos regionais: o Irão e os movimentos ligados à Irmandade Muçulmana, com os quais a Turquia mantém boas relações.

No seio da comunidade internacional, o novo regime está, neste momento, a manter uma política externa aberta a todos. “O novo governo sírio está a tentar estabelecer boas relações com praticamente todos”, diz ao Observador o professor emérito de Governança e Política na Universidade George Mason, Mark Katz, ressalvando, no entanto, que há uma exceção: “O Irão”. O motivo? Teerão era um dos maiores aliados de Bashar al-Assad e o HTS, rompendo com o antigo regime, está a tentar distanciar-se da esfera de influência iraniana.

Para a Turquia, a Arábia Saudita e até Israel, que veem o Irão como um inimigo geopolítico regional, esta desvinculação ao regime iraniano é olhada com satisfação. No Ocidente, o sentimento não é muito diferente, mesmo que até se considere o HTS um grupo terrorista.

E na Europa, há um país bastante interessado em manter relações com o novo regime: a Ucrânia. Apesar de estar concentrada na guerra contra a Rússia, a liderança ucraniana deseja que a Síria se converta numa das principais parceiras de Kiev, esperando que isso também diminua a influência do Kremlin no Médio Oriente. E, no melhor dos cenários, prejudicar o regime iraniano, que tem servido como um dos principais patrocinadores do esforço de guerra russo.

Turquia. A estratégia “neo-otomana”, os curdos e a vantagem face à Rússia

A queda de Bashar al-Assad alterou as dinâmicas do Médio Oriente. As repercussões serão especialmente sentidas nos países mais próximos, um deles a Turquia, o país que partilha 900 quilómetros de fronteira com a Síria. Durante a guerra civil síria, em que Ancara participou apoiando milícias contra o Presidente deposto, milhares de refugiados e opositores ao antigo regime fugiram para território turco.