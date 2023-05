Alexandre Homem Cristo: Os dois lados de uma pidesca história de horror para o regime

Os divórcios costumam gerar dois lados para uma mesma história. Na ruptura interna do gabinete do ministério das Infraestruturas, até esta audição, apenas tínhamos conhecimento de um dos lados: o de João Galamba, de António Costa e de toda a máquina de comunicação do Governo, que fizeram de Frederico Pinheiro o único responsável por uma enormíssima trapalhada que condenou o Governo a uma profunda crise institucional. A partir de agora, conhecemos a versão de Frederico Pinheiro — e essa versão muito bem-estruturada é demolidora para o Governo.

No plano político, o depoimento de Frederico Pinheiro arrasa o ministro João Galamba. O ex-adjunto informou sobre a intenção do ministro, por via da sua chefe de gabinete, de impedir que as notas de Frederico Pinheiro chegassem à Comissão Parlamentar de Inquérito — e deu a entender que foi instruído para ocultar as suas notas (o que recusou quando o seu nome veio a público). Informou que o ministro o ameaçou com “dois socos” quando o exonerou. Informou que os registos do seu telemóvel foram apagados, aparentemente por ordem da chefe de gabinete (que entretanto negou a acusação e ripostou que só Frederico Pinheiro mexeu no telemóvel). Informou ainda que as reuniões secretas com a TAP vieram da iniciativa de João Galamba. Acusou o ministro e o Governo, incluindo o primeiro-ministro, de o difamarem e acusarem de roubo, usando a força da máquina de comunicação do Governo para destruir a sua reputação. Sobretudo, deu pormenores e detalhes de mais de 50 horas de absolutamente caos governativo e descontrolo emocional no ministério de João Galamba — uma sequência de episódios de um amadorismo confrangedor.

