Direita dividida sobre Montenegro: Chega entusiasmado, IL aposta em Ventura mais frágil, CDS em pista própria

Rui Rio é passado, Jorge Moreira da Silva nunca foi presente e o PSD tem um novo líder, novos desafios e a necessidade de lidar com dois partidos emergentes e um (quase) desaparecido. À direita, no entanto, a notícia da eleição de Luís Montenegro não foi recebida da mesma forma.

O Chega está entusiasmado com a possibilidade de ter um novo aliado; a IL acredita que o novo líder do PSD vai prejudicar, sobretudo, o Chega — e vê isso com bons olhos; o CDS deseja votos de sucesso, mas está mais preocupado em voltar à primeira liga por mérito próprio e recusando qualquer tipo de cumplicidade que possa ser lida como subserviência.

“Luís Montenegro é inteligente, parece-me bem que não nos tenha fechado a porta. Percebeu que não haverá governo de direita sem o Chega”, começa por dizer ao Observador Pedro Pinto, novo líder parlamentar do partido.

André Ventura e Montenegro têm um passado comum: em 2018, quando o agora líder do Chega tentou criar um movimento para derrubar Rui Rio, contava com ajuda de Montenegro para o efeito; o novo presidente do PSD desautorizou-o e Ventura acabou por romper e criar um novo partido. Nasceu assim o Chega, que começou, precisamente, por ser um movimento dentro do próprio PSD.

O líder do Chega tentou condicionar a corrida eleitoral do PSD desde o início. Primeiro, ao manifestar sem reserva que preferia uma vitória de Montenegro. Depois, ao deixar um desafio público para que os dois se entendessem numa alternativa ao socialismo – repto recusado pelo novo presidente social-democrata.

Por fim, no sábado em que se conheceram os resultados, a 28 de maio, Ventura tentou-se colar à vitória de Montenegro. “Felicito Luís Montenegro pela vitória eleitoral no PSD. Que seja o início de um novo ciclo em que o PSD seja capaz de se juntar ao Chega na verdadeira oposição ao PS e à extrema-esquerda!”, escreveu Ventura no Twitter.

Pedro Pinto recorda, de resto, que Jorge Moreira da Silva, que optou por fazer de tema de campanha a recusa de qualquer aliança com André Ventura, teve um dos piores resultados de sempre em eleições internas dos sociais-democratas. Para o líder parlamentar do Chega, esta eleição no PSD é a prova cabal de que os sociais-democratas, como um todo, perceberam a necessidade de negociar com o Chega.

Com a passagem de testemunho, o partido de Ventura acredita que está na altura de o novo presidente social-democrata tomar uma posição forte e distante da que Rui Rio fez questão de sublinhar em diversos contextos. “Luís Montenegro é um homem de direita e esperamos que o assuma”, insiste Pedro Pinto, crente de que este poderá ser um primeiro passo para a direita.

“O Chega é a única força da oposição ao Governo, e isso viu-se no Orçamento do Estado, o que pretendemos é que Luís Montenegro se junte a essa oposição ao PS, para criar uma direita forte e que possa ser alternativa”, realçou secretário-geral do partido, que assume a possibilidade de uma solução governativa como a que foi encontrada nos Açores.