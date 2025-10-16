Duarte Cordeiro: "Líder do PS? Não tenho nada na cabeça sobre o meu futuro”

“Alexandra Leitão não atingiu os objetivos a que se propôs”

Pedro Nuno Santos tem estado particularmente ativo nas últimas semanas. Há quem sugira que o próprio não desistiu de um dia voltar à liderança do PS. Admite algum cenário em que o venha a enfrentar?

Se não admito qualquer cenário futuro relativamente a mim, muito menos para os outros. Leio o que escreve, concordo com umas coisas, com outras não, é uma pessoa com opinião e vai continuar a dar opinião, uma opinião que é interessante, válida, que as pessoas gostam de ler.

Mas não colocaria de parte uma disputa entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro?

Tem de lhe perguntar. Sobre o meu futuro já respondi: não tenho nenhuma perspetiva, não tenho nenhum plano. Tenho, apenas e só, a minha vida privada. Depois logo verei o que a vida me espera. Até lá, não tenho nenhum plano. Nem tenho de ter. Não me apetece responder nem que sim, nem que não. Quero a minha liberdade, a liberdade de poder deixar que a vida me leve.

Sobre o resultado da coligação de esquerda na CML disse que não foi suficiente para mobilizar a própria esquerda. Alexandra Leitão foi uma má escolha para protagonizar esta candidatura?

Alexandra Leitão também não atingiu os objetivos a que se propôs. Quando olhamos para o resultado em Lisboa e verificamos que votaram mais de 23 mil pessoas. Verificamos que os partidos que compõem a coligação liderada por Carlos Moedas. Verificamos que os partidos que compõem a coligação liderada por Alexandra Leitão tiveram menos de 12 mil votos. Verificamos também que a CDU teve mais de 1.200 votos. Percebemos que o chega cresceu significativamente. Percebemos também que a CDU foi imune ao voto útil à esquerda. Portanto, houve um lado que foi mais eficaz que o outro. Houve pouca capacidade de mobilização de voto útil à esquerda. Os números dizem isso de forma muito clara. Também há outra coisa que me parece evidente: a nível nacional mas em particular nas zonas urbanas, o Chega não retira votos de forma igual ao PSD e ao PS; retira mais votos ao PS. Esta consciência dever-nos-ia dazer perceber e responder junto desses eleitores, territorialmente, porque é que isso está a acontecer e o que é que podemos fazer para corrigir. Acho que o PS tem capacidade para recuperar parte desse eleitorado. Tem de compreender um pouco melhor este eleitorado e a mensagem que passa.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]

Quando era presidente da FAUL e já na preparação deste processo autárquico chegou a dizer que Marta Temido seria uma “boa opção” para se candidatar à CML. O antigo líder contrariou-o e candidatou-a às europeias — que Marta Temido ganhou. Perdeu-se uma oportunidade nesse momento?

A oportunidade surge quando Marta Temido assume a concelhia de Lisboa do PS. A partir desse momento, para mim era claro que uma personalidade com esse impacto social e popular estaria bem posicionada para essa candidatura — melhor do que eu, inclusivamente. Quando depois ela é escolhida para as europeias… Senti que esse trabalho [em Lisboa] tinha sido desperdiçado. Estávamos a construir um caminho. Não consigo antecipar se o resultado teria sido outro. Mas gosto de acreditar que, quando o trabalho é feito com tempo e com continuidade, os resultados são melhores. Mas nem sempre se é possível.