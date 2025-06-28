E se D. Dinis fosse Trovador, o robô? A aposta de dois jovens para reflorestar Portugal

Marta Bernardino construiu o primeiro robô aos nove anos. Era feito com uma caixa de cartão, “abanava os braços e falava de uma forma muito estranha”. A partir daí, recorda, nunca mais parou. Leu livros, viu vídeos no YouTube e aprendeu sobre programação. Uma década depois, prepara-se para começar a universidade em setembro. Por considerar que já domina as áreas de robótica e engenharia, vai estudar Gestão e Tecnologia, numa escola internacional, com o objetivo de “aprender mais sobre a expansão e escalabilidade de soluções climáticas de forma sustentável”.

O primeiro semestre de Marta na faculdade será passado no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, os restantes em países diferentes. Sebastião Mendonça, também de 19 anos, ficará em solo europeu. Vai rumar aos Países Baixos, para estudar na Universidade de Delft, que descreve como uma das melhores escolas de engenharia da Europa. Com “muito interesse” pelo espaço e por astronomia, tem no currículo a participação em competições e projetos que envolveram entidades como a NASA e a Agência Espacial Europeia.

Os dois jovens conheceram-se no ano passado, numa conferência sobre o espaço em que participaram enquanto oradores, e começaram a trabalhar juntos e “a tempo inteiro” no Trovador, um projeto com que Marta arrancou sozinha com o objetivo de reinventar a reflorestação com robótica e que a fez ser reconhecida pela National Geographic como conservation roboticist (roboticista que desenvolve sistemas para apoiar a conservação ambiental). “O Trovador vai continuar, mesmo estando nós na faculdade. Temos um plano para isso”, revelam, explicando que a ideia passa por uma incubação na universidade neerlandesa, com Sebastião a dedicar-se a melhorar a tecnologia e Marta a ficar encarregada da “parte de gestão e expansão” do negócio.

Arrancaram com o Trovador como um projeto, mas já são uma startup. A empresa foi registada a 21 de março de 2025, no Dia da Árvore. Três meses depois, Marta e Sebastião precisam de 14 mil euros para construir o primeiro protótipo do robô que querem desenvolver para reflorestar áreas de difícil acesso, como encostas íngremes, onde as pessoas e os tratores não chegam. O angariar de fundos começou esta semana, através da plataforma Indiegogo (em que qualquer pessoa pode doar), e a dupla ambiciona alcançar o montante ainda este verão, estação em que também querem terminar o protótipo. E se falharem a corrida contra o tempo? “Continuamos, nem que tenhamos de pôr dinheiro nosso, que era algo que queríamos evitar”, garantem.

O nome inspirado no rei D. Dinis e uma viagem a Pedrógão Grande

Marta Bernardino cresceu numa aldeia perto da Ericeira e assistir ao impacto das “alterações climáticas e da urbanização expansiva” fez com que quisesse utilizar a “paixão pela robótica” com um propósito, “proteger os ecossistemas”. “Eu cresci no campo e isto era só floresta. Cresci rodeada de pinhais e é notório o contraste entre ter uma aldeia verde e agora ter uma aldeia que é só casas ou só cinzas à volta”, afirma, em declarações ao Observador através de videochamada, antes de recordar uma viagem que fez até Pedrógão Grande.

Em 2023, visitou essa região com os pais. Tinham-se passado seis anos dos incêndios, que se alastraram a concelhos vizinhos e fizeram 66 mortos, mas a floresta “não tinha voltado”. “Eu percebi que não era só perto de mim que não estava a acontecer a reflorestação. Isso foi muito óbvio. Lembro-me de estar a olhar para as paisagens e perceber que alguém tinha de fazer alguma coisa. E depois comecei a pesquisar e senti que conseguia [fazer parte da] solução.”

O projeto começou nessa altura, há cerca de dois anos, quando Marta estava a terminar o secundário, e recebeu o nome de Trovador, um dos cognomes do rei D. Dinis, que era mais conhecido como “O Lavrador”. “D. Dinis fez imensos progressos a nível da economia e da educação em Portugal, mas acima de tudo plantou o Pinhal de Leiria. Uma das frases que nós dizemos é que Portugal precisa de outro Trovador, alguém que venha agora no século XXI plantar mais árvores e fazer disso algo que seja replicável pelo mundo e mudar as paisagens”, justifica a jovem, explicando que o processo de escolha de um nome não foi complexo ou demorado.