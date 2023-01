“Deeper and deeper.” A resposta, dada em inglês com sotaque, e a forma lenta como o ucraniano pronuncia e acentua a primeira sílaba de cada palavra, dizem mais do que a tradução em português. A resposta — “cada vez mais fundo” — é do chefe dos serviços secretos ucranianos numa entrevista à ABC, publicada a 4 de janeiro. A pergunta? Se Kyrylo Budanov acredita que haverá mais ataques dentro da Rússia depois dos que ocorreram em dezembro.

Um drone a cair em território russo — verdadeiramente russo e não território ocupado — não é inédito e aconteceu logo no início da guerra (o primeiro foi em Belgorod), mesmo que Kiev não tenha reivindicado todos os ataques.

Aliás, quando questionado sobre essas ofensivas, Budanov diz que só depois da guerra responderá se elas foram executadas pelo exército ucraniano, o que, em si, não deixa de ser uma admissão de que haverá algo para revelar. Sobre a Crimeia, a postura é diferente. “Crimeia é parte da Ucrânia e podemos usar qualquer arma dentro do nosso território.”

Ukrainian Head of Military Intelligence Kyrylo Budanov in an interview with @ABC, said that there will be more strikes on Russian territory and they will be "deeper and deeper".

Video: ABC News pic.twitter.com/l0vaMVHrbW

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023