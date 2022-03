Em nome de Putin, do Filho e do Espírito Santo. Como a Igreja Ortodoxa russa ajuda na guerra

Apesar de não ter sido assim durante a União Soviética, hoje em dia o Kremlin e o Patriarcado de Moscovo estão unidos. Putin adotou um discurso conservador, de defesa dos valores tradicionais, apoiou-se na grande implantação social da Igreja Ortodoxa para difundir a sua narrativa e aproveitou todo o contexto histórico e social do cristianismo ortodoxo na Rússia para se declarar como o grande defensor da civilização russa contra o Ocidente. Em contrapartida por emprestar a sua história e influência social a Putin, o Patriarca de Moscovo (um ex-informador do KGB) e toda a hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa beneficiam de um estatuto sem igual no regime de Moscovo.

De facto, para compreender verdadeiramente como a Igreja Ortodoxa Russa se tornou numa peça-chave do regime de Putin, legitimando as suas pretensões imperialistas ao atuar como braço evangelizador ao serviço da difusão da narrativa oficial do Kremlin, é necessário recuar vários séculos e conhecer uma personagem central na história tanto da Rússia como da Ucrânia: o príncipe Vladimir I.

A Igreja Ortodoxa e o “povo único” da Rússia

No dia 28 de julho de 2015, uma terça-feira, o Kremlin de Moscovo vestiu-se de gala. O motivo não era de somenos: o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, preparava-se para receber no palácio presidencial moscovita o Patriarca Cirilo I, líder máximo da Igreja Ortodoxa Russa, a mais poderosa instituição russa além da esfera política de Putin. Segundo o calendário juliano (anterior à reforma do calendário feita por Gregório XIII que hoje é usada em praticamente todo o planeta), que os ortodoxos ainda seguem para as suas celebrações religiosas, aquela terça-feira representava na verdade o dia 15 de julho de 2015 — dia em que se completavam exatamente mil anos da morte do príncipe Vladimir I, o pai do Cristianismo na Rússia e o fundador daquilo a que hoje o regime de Vladimir Putin chama de “povo único”, e por isso indivisível, da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia.

No discurso que fez perante os líderes eclesiásticos ortodoxos, os representantes das outras religiões e os vários dignitários presentes naquele dia no Kremlin, Vladimir Putin não poupou nos elogios ao ancestral com quem partilha o nome. “É impossível sobrestimar a importância deste acontecimento”, assinalou Putin, sublinhando que o 1000.º aniversário da morte de Vladimir I representava uma “oportunidade para compreender a escala da sua personalidade como um formidável criador da Rússia”. Mais: “O príncipe Vladimir estava destinado a tornar-se um grande estadista. A sua escolha foi discernida, extremamente responsável e tornou-se na fonte do desenvolvimento da Rússia enquanto país e civilização únicos. A adoção do Cristianismo foi baseada no profundo amor do príncipe Vladimir pela sua pátria, na sua séria reflexão espiritual e na sua busca por uma base comum que pudesse unir os povos e as terras dispersas.” Por fim: “Ao colocar um fim aos feudos e ao repelir os inimigos externos, o príncipe Vladimir lançou a criação de um único povo russo; na verdade, ele trilhou o caminho rumo a um forte Estado russo centralizado.”

Não foi a primeira vez que Vladimir Putin se referiu publicamente à história da Rússia cristã e, em particular, ao príncipe Vladimir I para apresentar os povos eslavos do leste como uma única nação histórica. Na verdade, apenas um ano antes daquela gala no Kremlin, Putin tinha recorrido ao argumento do povo único para justificar a invasão e anexação da Crimeia, a península no Mar Negro que pertence à Ucrânia, mas que se encontra desde 2014 sob controlo russo. “Tudo na Crimeia fala da nossa história partilhada e orgulho. É o lugar da antiga Quersoneso, onde o príncipe Vladimir foi batizado. O seu feito espiritual de adotar a Ortodoxia predeterminou a base geral da cultura, civilização e valores humanos que unem os povos da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia”, disse na altura.