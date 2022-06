Entrevista a João César das Neves: "O País está parado. Mas está tudo contente, a maioria está contente"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A economia portuguesa vai continuar “empatada numa taxa de crescimento baixinha” e está a ser “ultrapassada pelos países que vêm de trás”, por muito que o Governo fale em “convergência com a média da UE” e os últimos números do PIB tenham sido positivos. A relevância destes números para o futuro é zero, diz João César das Neves, assumindo algum exaspero porque, apesar dessa “mediocridade”, está “toda a gente contente, a maioria está contente”.

Em entrevista ao Observador, o economista, Professor Catedrático da Universidade Católica, concede, à luz dos resultados das últimas eleições: “Este Governo satisfaz a maioria da população, alimenta os grupos instalados e, assim, o país está calmo. Portanto, quem sou eu para dizer que isto está mal?”.

Ainda assim, interpretando os primeiros sinais, João César das Neves diz recear que o novo Governo – mesmo sendo agora maioritário – “continua a estar muito virado para a imagem mediática” e com uma conduta “infantil”. Foi isso que se viu na forma como o Orçamento foi aprovado (sem alterações face ao que tinha sido chumbado) e na maneira como o PRR foi apresentado – isto para não falar, também, da forma como o mesmo PRR foi pedido à cabeça de apenas “um génio”, uma farpa ao agora ministro da Economia, António Costa e Silva.

A sorte, diz João César das Neves, é que esse mesmo PRR (o Programa de Recuperação e Resiliência), “é apenas um papel para entregar em Bruxelas”. “Quando vier o dinheiro, a gente logo vê, como aliás sempre foi.”

“É um país que está parado, com outros a passar-nos à frente”

Portugal terá tido neste primeiro trimestre o crescimento económico em cadeia mais forte na UE: 2,6%. A Comissão Europeia explica isso dizendo que Portugal está a ter uma trajetória de recuperação diferente. Qual é a leitura que faz deste número?

Nós tivemos um solavanco como nem sequer se imaginava possível, com a pandemia. Por isso, os números agora são números aberrantes, todos eles. A queda foi brutal, 16% no segundo trimestre de 2020 – e, desde então, estamos a comparar com esses períodos… Eu acho que não tem outro significado que não ‘estamos a crescer, ainda bem… caímos muito, agora estamos a crescer, ainda bem’. É normal que o que cai mais recupere mais, é uma questão aritmética. Mas o que é que isto quer dizer para o futuro? Nada. E comparar com outros países também não faz sentido porque a trajetória não foi igual em todos. São números engraçados, dão para mostrar, mas sobretudo comparando com crises anteriores isto não tem nada a ver – foi outro filme, não tem nada a ver.

Por vezes vê-se no discurso político, incluindo por parte do primeiro-ministro, comparações à resposta que se deu à crise pandémica e a resposta que se deu à crise das dívidas soberanas. Faz sentido comparar as duas?

Tenho um gráfico que uso muito nas aulas, que mostra todas as crises [económicas], o 25 de abril, as crises dos anos 80, as crises dos anos 90, esta mais recente dos anos da troika… E o que se vê é que as crises umas foram mais fortes, outras mais fracas e, agora, tivemos uma outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver, é uma queda de 16% [no PIB] quando o máximo que tínhamos caído antes eram 5% ou 6%…

Mas o primeiro-ministro compara frequentemente a resposta que foi dada, dizendo que não houve austeridade e na outra crise houve austeridade…

Vai sempre fazer isso, tem uma função política. Mas, em termos económicos, não tem nada a ver. São duas coisas completamente diferentes.

Os números do INE mostram, porém, que o consumo privado está a ter uma importância muito grande, mas tendo em conta a subida da inflação e das taxas de juro, até quando é que o consumo irá levar a economia às costas, sabendo nós que o investimento desacelerou neste primeiro trimestre?

Isto vem na sequência de uma trajetória de vários anos. Quando chegou lá, em 2015, António Costa disse explicitamente que se ia estimular o consumo, ajudar as famílias… E assim continua. Na base disto está uma lógica de curto prazo e uma lógica baseada na descapitalização da economia. Já vinha de trás, não é só com ele [António Costa], mas nós temos uma coisa que, às tantas, já não vai dar mais, vai parar… Agora, quando é que para? Ninguém sabe, agora vem mais uma data de dinheiro da Europa, pode ser que alimente isto mais uns tempos, pelo que vamos continuar nesta linha. Depois, fazemos assim umas coisinhas para fingir que temos dinâmica mas, de facto, a economia portuguesa está empatada numa taxa baixinha…