Quando o Conselho de Administração liderado por Fernando Araújo entrou em funções no Centro Hospitalar São João, em fevereiro de 2019, havia um problema para resolver. Uma porta. Era uma porta que se impunha num dos corredores dos serviços de ambulatório, no polo onde funciona o hospital de dia, e que bastava para atrasar o percurso dos doentes desde a sala de espera até aos consultórios médicos.

Mesmo depois de cumprido o atribulado caminho entre os dois espaços, que na verdade é de apenas alguns metros, esse último obstáculo insistia em interferir nas consultas. Sempre que alguém a empurrava para desimpedir o caminho, a porta batia numa das paredes e o ruído ecoava pelos consultórios. Era imperativo para os profissionais de saúde — e já o era há longos anos — livrarem-se dela.

Foi essa uma das primeiras medidas que o então presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar São João, que agora é substituído por Maria João Baptista para assumir a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tomou ao assumir aquele cargo. E é um exemplo que, para Filomena Cardoso, enfermeira diretora do Conselho de Administração, ilustra um dos segredos da gestão que transformou o São João no berço da revolução que o Governo pretende instalar no SNS: a atenção aos detalhes. E o faro para as grandes mudanças.

