Num debate a oito, os blocos definiram-se: à esquerda, PS, Bloco, PCP, Livre (e até o PAN), apesar de alguns galhardetes trocados, compuseram uma frente; à direita, e apesar do cordão sanitário traçado em torno de André Ventura, que não se coibiu de criticar abertamente Luís Montenegro, PSD, IL e Chega apontaram baterias aos oito anos de governação socialista, tentando atingir Pedro Nuno Santos. No final, e apesar do formato não permitir um frente a frente mais evidente, os dois protagonistas acabaram por ser, sem grande surpresa, os líderes dos dois maiores partidos.

Contas feitas, a matemática dos ataques comprova precisamente esta dinâmica: os blocos pouparam-se, concentrando-se em atacar o outro lado do espectro político. Como é habitual nestes formatos, Pedro Nuno Santos (aqui no papel de incumbente) foi o mais atingido, tendo sofrido 34 ataques, sendo que só seis vieram da esquerda; e o marcador de Luís Montenegro mostra um resultado quase igual — em 33 ataques sofridos, só oito foram da direita. Ventura só não foi atacado por Montenegro, e Rocha foi totalmente imune a ataques dos partidos vizinhos. À esquerda, um retrato em espelho: os partidos que ficam à esquerda do PS foram os alvos menos atingidos (ou mais ignorados) e nunca apontaram a mira uns aos outros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.