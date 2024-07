Espanha. Tentativa de ouvir Pedro Sánchez no âmbito da investigação à sua mulher faz aumentar a tensão entre governo e justiça

A prova apresentada para comprovar esta alegada pressão? Para o concurso público, as Innova Next apresentou 32 cartas de apoio e recomendação de 32 instituições, empresas e entidades — e Begoña Gómez assinou uma dessas cartas de recomendação. Contudo, como já concluiu a polícia, as cartas de recomendação só tinham um peso de 8% nos pontos de avaliação das empresas concorrentes — e só foram tidas em conta, neste caso, as cartas de empresas tecnológicas. Ou seja, a carta de Begoña Gómez terá tido uma influência muito residual na adjudicação do contrato. A polícia diz não ter encontrado qualquer indício de pressão por parte da mulher de Sánchez — e lembra que a Innova Next tem muitos outros contratos públicos, incluindo com a câmara de Madrid, que é liderada pelo Partido Popular.

Outra linha do caso diz respeito ao resgate público da companhia aérea Air Europa durante a pandemia da Covid-19.

A denúncia aponta para uma coincidência temporal: na altura em que o governo espanhol negociou com a Air Europa o empréstimo de 475 milhões de euros para resgatar a companhia aérea no período crítico da pandemia, Begoña Gómez terá tido reuniões com Javier Hidalgo, o CEO do grupo Globalia, dono da Air Europa. Para quem fez a denúncia, isto era um indício que apontava para alegadas pressões da mulher de Sánchez para que o governo resgatasse a companhia aérea. Contudo, a versão de Hidalgo é outra: o empresário queria o apoio de Gómez num projeto de inovação em turismo, uma colaboração que a pandemia acabaria por fazer cair, nunca tendo havido qualquer contacto com a mulher de Sánchez centrada no financiamento da companhia aérea.

Além destas duas principais acusações, a denúncia também visava o facto de Begoña Gómez ter sido convidada a dar aulas na Universidade Complutense de Madrid sem qualificações para tal e a possibilidade de Gómez ter registado em seu nome um software desenvolvido na universidade. Ambas estas suspeitas já caíram por terra.

Cem dias sem indícios, mas novos arguidos

Apesar de a polícia não ter encontrado indícios concretos de qualquer crime, o caso rapidamente ganhou dimensão em Espanha. À direita, PP e Vox pediram a demissão de Pedro Sánchez — e, no final de abril, o governante socialista chegou mesmo a tirar cinco dias para refletir sobre se devia ou não manter-se em funções, lamentando “os ataques sem precedentes da direita e da extrema-direita” contra a sua mulher. O tema tem sido objeto de permanente debate político e está a dividir o país entre aqueles que apoiam Sánchez e pedem a sua continuidade e aqueles que exigem a sua demissão, associando-o aos alegados crimes de corrupção da mulher.

O caso também já deu origem a uma crise diplomática entre Espanha e a Argentina, depois de o Presidente argentino, Javier Milei, ter chamado “corrupta” a Begoña Gómez. Madrid exigiu um pedido de desculpas à Argentina, Milei recusou e Espanha decidiu retirar a sua embaixadora de Buenos Aires. Um mês depois, a presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), condecorou Milei com a Medalha Internacional de Madrid.

Na semana passada, os jornais espanhóis assinalaram o momento em que passaram 100 dias desde a denúncia contra Begoña Gómez, sem que qualquer prova tenha sido apresentada até ao momento. O caso ganhou contornos evidentemente políticos, transformando-se numa arma de arremesso da direita contra Sánchez, apesar de já haver vários recursos apresentados contra ações concretas do juiz que está a liderar o caso. O próprio Ministério Público diz não ver indícios de crime, mas os partidos da direita continuam a usar o caso como argumento contra Sánchez.

Ainda assim, o juiz Juan Carlos Peinado tem insistido em manter o caso vivo. No mês passado, quis ir a fundo na linha de investigação da Air Europa e pediu toda a documentação relativa ao resgate da companhia aérea. E, já esta semana, o juiz, que já tinha ouvido o empresário Juan Carlos Barrabés e o reitor da Universidade Complutense, Joaquín Goyache, como testemunhas, voltou a chamar os dois para prestarem declarações — mas, desta vez, na condição de arguidos. Isto apesar de as suspeitas sobre os dois já terem sido dissipadas durante a investigação.

Na sexta-feira passada, Begoña Gómez invocou o seu direito de não prestar declarações quando foi interrogada pelo juiz. Esta terça-feira, a polémica voltou a subir de tom com o interrogatório falhado a Pedro Sánchez.

Os últimos desenvolvimentos do caso já levaram o Ministério Público espanhol a denunciar uma “deriva processual”. O procurador José Manuel San Baldonero lamenta a “incerteza” no caso e acusa o juiz de levar a cabo diligências “com uma amplitude claramente desmesurada e carente de qualquer precisão ou definição”. Para Baldonero, o juiz passou os limites da sua ação e está a conduzir uma investigação sem “utilidade”, “sentido” nem “necessidade” — como a convocatória de Pedro Sánchez para depor como testemunha.

O procurador também acusou o juiz de recorrer a vários subterfúgios no caso. Critica, por exemplo, o facto de de ter chamado Barrabés e Goyache como testemunhas (o que os obrigou a falar, sem poderem escudar-se em qualquer direito a não depor), para logo depois os constituir arguidos (condição com a qual já poderiam recusar-se a depor). O procurador critica também os subterfúgios usados pelo juiz para recusar que Sánchez prestasse declarações por escrito — apenas para garantir que as câmaras de televisão filmavam a entrada do juiz no Palácio da Moncloa.