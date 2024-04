A possível demissão de Sánchez. Revolta contra o "assédio da direita", "vitimismo" para cerrar fileiras ou salto para a Europa?

A “carta da cidadania” de Sánchez: as críticas à mulher e o eventual fim de um ciclo político

Pedro Sánchez é presidente do governo espanhol desde 2018. O percurso político para chegar ao Palácio de La Moncla não foi fácil, envolvendo inicialmente uma moção de rejeição contra o seu antecessor, Mariano Rajoy. Depois, o socialista foi a votos em 2019, em abril e em novembro, vencendo as duas eleições. Da primeira vez, não saiu qualquer solução política; da segunda, o PSOE e Unidas Podemos chegaram a acordo para governar Espanha (com a abstenção do partido independentista Esquerda Republicana Catalã, ERC). Três anos depois, após uma derrota nas eleições regionais em maio, o chefe do governo espanhol convocou eleições antecipadas a 23 de julho. Os socialistas perdem-nas, mas conseguem formar uma megacoligação, desta vez dependendo não só da ERC, como do partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, e de outras formações políticas do País Basco, como os independentistas do Eh Bildu.

A maneira como conseguiu governar nos últimos anos, estabelecendo pactos e coligações improváveis, fizeram que Pedro Sánchez ganhasse a reputação de um político resiliente. Não é à toa que o socialista escreveu o livro a que lhe deu o nome Manual de Resistência. Neste momento, ainda assim, o chefe do governo espanhol está sob enorme pressão. Tem o processo judicial da mulher para lidar (e também outros dentro da bancada socialista no Congresso dos Deputados), uma lei da amnistia para aprovar de que depende o futuro político da megacoligação e tem de arbitrar divergências entre os parceiros governamentais.

Assim sendo, uma das hipóteses que o motivam a demitir-se (ou, pelo menos, a ponderar fazê-lo) é o cansaço que sente no desempenho das funções, sendo que o processo judicial da mulher terá sido a gota de água que fez transbordar o copo. “Estamos concentrados em fazer-lhe chegar energia positiva, para que se recupere deste cansaço que não é novo”, admitiu a vice-presidente do governo espanhol e ministra das Finanças, María Jesús Montero. Por sua vez, o filósofo Daniel Innerarity encontrou-se com Pedro Sánchez no mês passado, relatando que viu uma “pessoa vulnerável, abatida, que contrasta muito com a imagem de resiliente”.