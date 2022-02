Estado da Educação: 192 nacionalidades no básico, Lisboa atrás no pré-escolar e docentes mais velhos. 9 curiosidades sobre o ensino

Começa no pré-escolar e continua por todo o ensino obrigatório: há crianças e adolescentes de várias nacionalidades nas escolas portuguesas. No continente, contavam-se 18 nacionalidades diferentes a frequentar a educação pré-escolar no último ano letivo, com o Brasil a ser, de longe, o país de origem da maioria dos alunos — são mais de metade (58,7%) dos alunos inscritos, um total de 6.643.

A segunda nacionalidade com mais inscritos é a angolana, numa percentagem muito menor (8,6%). Outra curiosidade é que todas as 62 crianças suíças inscritas no pré-escolar em Portugal (0,5% do total) encontram-se na região Norte.

Já no ensino básico, os alunos estrangeiros — que aumentaram nos três ciclos em relação ao ano letivo passado — são já 6,1% da população escolar e, no continente, há 192 nacionalidades diferentes. Tanto no básico como no ensino secundário (onde os estrangeiros são 6% da população estudantil), a maior fatia de alunos é originária do Brasil, a segunda de Angola.

Taxa real de escolarização. Lisboa tem os piores números do continente, só atrás dos Açores

Do 1.º ao 12.º ano, o ensino é obrigatório em Portugal, mas isso não é sinónimo de que todas as crianças frequentem, de facto, as salas de aula — nem no básico, nem no secundário a taxa real de escolarização chega aos 100%. Em Portugal, há 384.396 das crianças a frequentar o 1.º ciclo do básico, o que corresponde a 97,1% de todas as que podiam fazê-lo. Assim, há cerca de 3% de crianças que não frequentam a escola primária. No ciclo seguinte, 5.º e 6.º ano, o valor cai para 90,2% e corresponde a 335.266 alunos. Já no final do básico (com 211.399 alunos a frequentarem o 3.º ciclo), a taxa é de 90,8%.

No secundário surge o valor mais baixo de todos, 83,8%, que mostra que ainda há um conjunto considerável de jovens que não frequentam a escola a partir do 9.º ano, apesar de ser obrigatório.

Quando o país é dividido por regiões (NUTS II) a realidade tem altos e baixos. A Área Metropolitana de Lisboa é a que fica pior na fotografia do continente, com a mais baixa taxa de escolarização em todos os ciclos do básico, sempre abaixo da média nacional. Valores mais fracos só se encontram na Região Autónoma dos Açores. Nos 2.º e 3.º ciclo, também o Alentejo e o Algarve apresentam valores inferiores aos da média nacional. O mesmo acontece nos últimos anos do ensino básico na Região Autónoma da Madeira.

Em contrapartida, a Madeira consegue valores de 100% no 1.º ciclo, feito também conseguido pelo Algarve que consegue sentar todas as crianças da região nos bancos das salas de aula. No 2.º e 3.º ciclo, os valores mais altos do país são encontrados no Norte.

Taxa de escolarização sempre superior nas raparigas