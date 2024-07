Estafetas são independentes ou trabalhadores das plataformas? Como a lei tem conduzido tribunais a respostas opostas

Os casos são aparentemente semelhantes: um estafeta que se liga e desliga à aplicação quando quer; cuja remuneração mínima e máxima é definida pela plataforma, que lhe dá alguma margem para definir o valor a partir do qual aceita uma entrega; que usa uma mochila identificativa da empresa mas que o próprio adquiriu; que depende de uma aplicação para exercer atividade. Mas as decisões não têm ido todas no mesmo sentido. Segundo dados do Governo, que são diferentes dos apresentados pelas plataformas, os tribunais reconheceram o vínculo de trabalho dependente a 15 estafetas e não o fizeram em relação a 52.

Em causa está um artigo — conhecido no meio como 12.ºA — que foi criado em maio do ano passado e que prevê uma lista de indícios que provam que o estafeta é, na verdade, trabalhador dependente da plataforma (como a Uber, a Bolt ou a Glovo, entre outras). A lei estabelece que se forem verificados, pelo menos, dois indícios (de uma lista de seis) deve ao estafeta ser reconhecido um contrato de trabalho dependente, o que obriga as plataformas a garantir direitos como o pagamento de férias ou subsídio de Natal, por exemplo.

Os tribunais têm sido inundados de processos para se pronunciarem, depois de uma mega operação levada a cabo pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), no final do ano passado, que levou a que fossem enviadas mais de 800 participações ao Ministério Público (MP). As decisões têm saído a conta-gotas, com sucessivos recursos interpostos ou pelo MP ou pelas plataformas.

Ao Observador, Teresa Coelho Moreira, jurista que ajudou a coordenar o livro verde sobre o futuro do trabalho e que acompanhou a elaboração da nova lei, diz que é preciso esperar pelas decisões em segunda instância para perceber a tendência. “Creio que, para se ter alguma sedimentação desta jurisprudência, que é o que se tem feito a nível de outros ordenamentos jurídicos, é preciso esperar pelas segundas instâncias e até pelo Supremo”, defende.

Para a especialista, estando em causa uma presunção de laboralidade (para se verificar se deve ou não haver contrato) “tudo depende do que conseguir ser provado em tribunal“. As decisões baseiam-se em provas, que incluem testemunhos (dos trabalhadores, das plataformas ou, por vezes, dos próprios inspetores da ACT), pelo que nem todos os processos reúnem as mesmas evidências, logo, nem todos chegam às mesmas conclusões.

“Supostamente todos [os estafetas] têm a mesma forma de trabalhar, mas não. Segundo se vê nas várias decisões, e lendo a prova testemunhal ou a prova de facto, pode ser diferente. Ou até a própria interpretação dos factos pode variar“, observa. As plataformas e o Ministério Público têm recorrido quando as decisões vão no sentido do reconhecimento e não reconhecimento do vínculo, respetivamente.

Até ao momento, apenas terá sido decidido um recurso em segunda instância — pelo Tribunal da Relação de Évora, de maio, que reverteu a sentença do tribunal inferior ao reconhecer um contrato de trabalho sem termo a um estafeta da empresa responsável pela plataforma Comidas.pt (que funciona de forma diferente da Bolt, da Uber ou da Glovo, por exemplo).

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, defendeu no Parlamento que é preciso avaliar o “valor acrescentado” da presunção de laboralidade criada para os estafetas face à que já existia no Código do Trabalho para os falsos recibos verdes. A discussão tem sido atirada para a concertação social. Por enquanto, praticamente todas as semanas são conhecidas novas sentenças.