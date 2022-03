"Este homem não pode continuar no poder." Biden, a "máquina de gaffes", queimou as hipóteses negociais com Putin?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“For God’s sake, this man cannot remain in power!”

Bastaram nove palavras sobre Vladimir Putin, um desabafo que não estava no guião — “Por amor de Deus, este homem não pode continuar no poder!” —, para que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abrisse uma crise diplomática que pode dificultar ainda mais a resolução da guerra lançada pela Rússia sobre a Ucrânia, que já dura há mais de um mês e já provocou centenas de mortes entre a população civil, incluindo crianças.

Ao longo das últimas 24 horas, a diplomacia norte-americana tem tentado por todas as vias suavizar, reenquadrar, contextualizar e corrigir as palavras de Biden. Na Europa, os líderes dos países aliados dos EUA afastam-se cautelosamente do discurso enfurecido do Presidente norte-americano, tentando salvar as hipóteses negociais com Putin. Mas, em Moscovo, algum mal já está feito: o Kremlin reagiu em fúria, avisando Biden que quem elege o Presidente russo são os russos.

Em 2018, ainda antes da corrida presencial contra Donald Trump, Joe Biden admitiu que era “uma máquina de gaffes“, mas acrescentou que essa fragilidade era “uma coisa maravilhosa quando comparada” com Trump, “um tipo que não consegue dizer a verdade”. Agora, a “máquina de gaffes” elevou a tensão entre Washington e Moscovo para níveis que fazem lembrar a Guerra Fria. Será esta a gaffe de Biden mais perigosa de sempre?

“Ditador assassino, puro bandido”

Desde o dia 24 de fevereiro, quando Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia com o alegado propósito de “libertar” as populações russófonas das regiões separatistas pró-Moscovo do jugo “nazi” do regime de Kiev, o Presidente dos EUA foi endurecendo gradualmente o discurso contra o líder russo — sobretudo à medida que o horror se ia abatendo sobre a população civil da Ucrânia e as negociações de paz falhavam sistematicamente.

Ainda em Washington, Joe Biden subiu a parada dos ataques contra Putin quando lhe chamou diretamente “criminoso de guerra“. Nessa altura, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, na Haia, já tinha ordenado a abertura de um inquérito preliminar aos possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia em solo ucraniano.