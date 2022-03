Biden comete aparente gafe: em base da NATO, diz a soldados americanos que vão para a Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, terá cometido uma aparente gafe esta sexta-feira, quando falava a soldados norte-americanos na Polónia — mais especificamente numa base da NATO na cidade polaca de Rzeszow.

Num momento em que elogiava a resistência ucraniana à invasão russa, Biden particularizou sublinhando como o “cidadão comum” tem protestado e resistido às forças russas: “Vão ver quando lá estiverem. Vão ver mulheres e jovens a colocar-se à frente do raio dos tanques, a dizer: não saio daqui”.

While speaking with U.S Army 82nd Airborne Division Members at the NATO Operations Base in the Polish City of Rzeszow about Ukrainian Citizens, U.S President Biden said," You will see when you are there, People standing in front of a damn tank, saying I'm not leaving". pic.twitter.com/HSkyVHSI7f

Apesar de Biden não ter corrigido logo no momento a declaração, um porta-voz da Casa Branca reiterou entretanto aquela que tem sido a posição oficial dos EUA: o país não planeia entrar em território ucraniano e só intervirá no conflito se um país da NATO for atacado. “O Presidente tem sido claro ao dizer que não vamos enviar tropas dos Estados Unidos para a Ucrânia e não há nenhuma mudança sobre essa posição”.

UPDATE: A @WhiteHouse spokesperson tells me: "The President has been clear we are not sending U.S. troops to Ukraine and there is no change in that position."

Na Polónia, o Presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou-se esta sexta-feira com soldados norte-americanos e acabou a matar a fome com uma fatia de pizza. “Se vão começar a comer, vou sentar-me e comer qualquer coisa. Pode ser?”, perguntou, acabando por sentar-se e comer.

"If you're starting to eat, I'm going to sit down and have something to eat. Is that alright?"

President Biden visited with members of the 82nd Airborne Division in Poland Friday, where he sat down with troops and shared a slice of pizza. https://t.co/2hTBwI5v91 pic.twitter.com/lWHmOFPoKY

— The Hill (@thehill) March 25, 2022