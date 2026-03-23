Estrangeiros compram menos casas mas o mercado imobiliário teve outro ano recorde em 2025: preços subiram quase 18%

“Isto confirma que a nova construção está a chegar ao mercado de forma ainda insuficiente, concentrada nos segmentos médio-alto e alto, e não em volume suficiente nas gamas de preço mais procuradas”, explica Rui Torgal, acrescentando que “quando olhamos para o número de transações, o crescimento é também maior nas habitações existentes, o que significa que é o stock antigo que continua a absorver a maior parte da procura“.

O diretor-geral da Era complementa que “onde surgem projetos novos em escala vemos alguma contenção relativa nos preços”. Porém, é um fenómeno que está “ainda longe do necessário para reequilibrar o mercado a nível nacional”.

Existe alguma nova oferta, salienta o diretor-geral da Era, notando que ela “começa a ser visível sobretudo em corredores metropolitanos e em algumas periferias urbanas, em tipologias ajustadas a famílias jovens”. Mesmo nesses mercados, o que esta consultora imobiliária está a verificar “é mais um abrandamento da velocidade de subida” e “não uma descida efetiva de preços, em especial em projetos com boa localização e transportes”.

Onde existe “maior sensibilidade” é nos segmentos mais altos, no “produto novo premium, onde a base de compradores é mais limitada e mais exposta a taxas de juro e a alternativas de investimento”. Para a classe média, Rui Torgal defende que, “para que o impacto nos preços seja visível, é preciso escala: licenciamento mais rápido, estabilidade fiscal e programas que tornem viável construir para vender a preços entre 250 mil e 350 mil euros nas grandes áreas urbanas”.

Naturais de outros países que não Portugal perdem importância

Os dados compilados pelo INE, com base em informações dadas pela Autoridade Tributária sobre as transações imobiliárias, referem a repartição habitualmente feita pelo INE entre compras feitas por pessoas ou entidades com número de identificação fiscal (NIF) dentro ou fora do território nacional. “Em 2025, 8.471 habitações foram adquiridas por compradores com domicílio fiscal fora do território nacional, por um total de 3,4 mil milhões de euros, correspondendo a reduções de 13,3% e 2,1%, respetivamente, em número e valor, relativamente a 2024″.

Porém, embora seja comum referir-se este indicador para calcular a importância dos compradores estrangeiros no mercado nacional, ele pode fazer um retrato enganador. Isto porque um alemão ou um norte-americano que se mudou para Portugal há alguns anos e já mudou a morada fiscal para o país pode ser considerado um português. Por outro lado, um português que passa pelo menos algum do seu tempo fora – e lá tem a sua residência fiscal, por razões profissionais, por exemplo – pode comprar uma casa em Portugal e esse negócio pode ser visto como uma compra por parte de um estrangeiro.

Por isso, o INE inclui neste relatório, como já tinha feito em publicações anteriores, um retrato que se baseia não no NIF mas, sim, na naturalidade. Este conceito “corresponde ao ‘local do nascimento ou local da residência habitual da mãe à data do nascimento'”, diz o INE, explicando que, “ao contrário do conceito de nacionalidade, que pode variar ao longo do tempo (na medida em que cada cidadão pode obter uma nacionalidade distinta mediante as condições exigidas por cada país) a naturalidade reflete uma condição específica, não mutável ao longo dos anos“.

Nesta perspetiva, olhando apenas para as 148.632 compras feitas por famílias (excluem-se as aquisições realizadas por empresas ou outras entidades), o INE concluiu que, “em 2025, 72,4% do total das habitações transacionadas, 107.546 unidades, foram adquiridas por compradores com naturalidade Portugal”. Trata-se de um aumento de 12% face a 2024, salienta o organismo estatístico, comprovando que são sobretudo os cidadãos nacionais que estão a dar dinamismo ao mercado – seja aqueles que compram a primeira habitação ou aqueles que aproveitam a valorização das suas casas para comprar outras.

Em comparação com as compras feitas por pessoas que são naturais de outro país que não Portugal, trata-se de um aumento mais veloz, tendo em conta que os 41.086 alojamentos comprados por estrangeiros – aqueles que não têm naturalidade portuguesa – apresentam um crescimento de apenas 6,6% em relação ao ano anterior.

A conclusão do INE é que o peso relativo dos estrangeiros, que subiu de forma consistente até 2023, voltou nos últimos anos a perder importância. É algo que não surpreende, diz Rui Torgal, da ERA, salientando que “há um contexto fiscal e regulatório menos favorável ao investidor estrangeiro: fim dos vistos gold, fim do regime de Residentes Não Habituais (RNH) e perspetiva de impostos (IMT) mais elevados para não residentes”.

“Parte desta correção é saudável“, diz Rui Torgal, porque “afasta algum investimento mais especulativo e recentra o mercado nas necessidades permanentes de habitação, em vez de puramente em produtos de investimento”.