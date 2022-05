"Eu escolhi a liberdade": a história do dissidente soviético que testemunhou o “Holodomor” na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Victor Kravchenko não tinha ainda 40 anos quando se tornou num dos primeiros dissidentes soviéticos. Estávamos em 1944, a II Guerra não tinha ainda acabado e nesse tempo Estados Unidos e União Soviética ainda lutavam lado a lado para derrotar a Alemanha nazi. Mas este bolchevista, militante e dirigente do Partido Comunista, alguém que nascera e crescera como revolucionário – era filho de um revolucionário – tinha entrado em rutura com o regime ditatorial no período em que testemunhara os efeitos da coletivização nos campos da sua Ucrânia natal, mais precisamente na região do Donbass.

A grande fome, o “Holodomor”, marcou-o profundamente e, apesar de ter sobrevivido às purgas da década de 1930 – mesmo tendo estado preso e sido torturado –, quando foi colocado a trabalhar como adido comercial em Washington acabou por desertar e pedir asilo político.

“Eu Escolhi a Liberdade”, o livro que agora tem finalmente uma edição portuguesa, foi publicado em 1946 e teve na altura enorme impacto pois revelava, como antes não tinha ainda acontecido, não apenas os dramas que testemunhara nos campos da Ucrânia como as suas experiências como membro do Partido Comunista até ao rompimento com o regime.

Quando o livro foi traduzido para francês a obra estaria no centro daquele a que na época se chamou “o julgamento do século” pois Kravchenko processou uma revista próxima do então muito influente partido comunista francês, Les Lettres Francaises, por nesta se ter escrito eu ele era um bêbado e que o conteúdo do livro não era verdadeiro. Ganhou o processo e com o tempo veria inúmeras investigações históricas e outros testemunhos corroborar aquilo que contara sobre as fomes, as perseguições e o Gulag. Victor Kravchenko morreria em 1966, em Nova Iorque, suspeita-se que envenenado por agentes do KGB.

Editado pela Aletheia e pelo Instituto +Liberdade, selecionámos do livro que chega às livrarias na próxima semana dois extratos, dois testemunhos muito pessoais, o primeiro sobre a visita a uma região devastada pela fome, o segundo sobre uma sessão de um “julgamento” de quadros durante as grandes purgas.

Uma Colheita no Interno

Subcapítulo 3

Não tenho palavras suficientemente fortes para descrever o horror das cenas que presenciei naquela manhã em que, acompanhado por Chadai, inspeccionei, uma por uma, as casas da aldeia. No campo de batalha, a morte é rápida, o indivíduo pode reagir, existe a noção de solidariedade e de um dever a cumprir. Aqui, vi homens a morrer isolados, aos poucos, uma morte sem beleza, sem justificação do sacrifício feito por uma causa. Eram criaturas desmaiadas e abandonadas à morte por fome, por culpa de uma deliberação política tomada à volta de mesas de conferências ou de banquetes na capital longínqua.

O espetáculo mais impressionante era o fornecido pelas crianças, com os membros esqueléticos e o ventre abaulado. Nos rostos, de onde todos os traços de juventude tinham desertado, só a expressão dos olhos conservava um longínquo clarão de inocência. Por toda a parte encontramos homens e mulheres deitados de bruços, o rosto e o ventre entumecidos, os olhos esgazeados.

Numa determinada porta batemos sem obter resposta. Depois de bater pela segunda vez, empurrei-a suavemente e através de um corredor estreito chegámos à única divisão da casa. Os meus olhos, de início atraído pela luz de um ícone na parede, desceram depois até uma cama, onde estava estirado o corpo de uma mulher de meia-idade, as mãos cruzadas no peito sobre uma blusa ucraniana bordada e engomada de fresco. Aos pés da cama, uma velha e duas crianças aproximadamente da mesma idade, que choravam mansamente e repetiam em tom monótono e plangente: “Mamãzinha, mamãzinha querida.” Passeando os olhos em volta, deparei com o corpo inchado, inerte, de um homem estendido sobre a coberta do forno inútil…

O horror daquele quadro residia menos no cadáver sobre a cama do que nas condições dos vivos que testemunhavam a cena. As pernas da velha estavam completamente entumecidas ; o homem e as crianças tinham indubitavelmente alcançado os últimos limites da inanição. Retirei-me, rapidamente, envergonhado da minha pressa.

Na casa vizinha encontrámos um homem de cerca de quarenta anos, sentado num banco, a consertar um sapato. Tinha o rosto inchado. A seu lado, um rapaz de aspeto asseado, reduzido a pouco mais do que um esqueleto, tinha um livro entre as mãos e uma mulher, extremamente magra, atarefava-se no fogão.

“Que está a cozinhar, Natalka?” perguntou Chadai.

“Você bem sabe”, respondeu a mulher, e na sua voz havia uma fúria assassina.

Chadai fez-me um sinal e retirámo-nos.

“Por que razão ficou ela tão zangada?” perguntei-lhe cá fora.

“Porque… – na verdade, tenho vergonha de dizer-lhe, Victor Andreyevich… – está a cozinhar esterco de animal com algumas ervas.”

O meu primeiro impulso foi voltar à casa e impedir aquilo, mas Chadai deteve-me. “Não vá, peço-lhe. Você não conhece o ponto de miséria alimentar a que chegou esta gente. São capazes de matá-lo, se tenta tirar-lhes o alimento.”

Depois de visitarmos cerca de uma dúzia de casas, cedi à súplica de Chadai para que cessássemos a inspeção. “É o mesmo por toda a parte. Agora, já sabe bastante”, disse.

De facto, já não tinha mais dúvidas sobre o caminho a seguir. Aquela situação desesperada exigia medidas extremas. Estava decidido a infringir ordens e regulamentos, quaisquer que fossem as consequências sobre mim próprio. De volta a casa de Chadai, despachei um mensageiro com uma carta para o camarada Somanov, chefe do nosso Departamento Político. À tardinha, o mensageiro voltava com a

resposta:

“Estou inteiramente a par de toda a situação. Insisto em que volte a ponderar sobre o assunto, pesando todas as suas consequências. A sua proposta resultaria numa grave infração às nossas ordens mais estritas. Caso não encontre outra solução, entretanto, permito-lhe tomar as providências que julgar necessárias. Pelo meu lado, tentarei obter-lhe algum trigo, embora não tenha muita esperança de consegui-lo.”