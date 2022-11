Extraordinárias? Sim. Solidárias? Talvez. Temporárias? Nem por isso. Já são cobradas cinco contribuições com natureza de impostos que atingem setores específicos da economia. Estas contribuições nasceram como extraordinárias e temporárias, mas têm-se eternizado no tempo. E podem vir aí mais três. Uma tem tido autorizações legislativas aprovadas em todos os orçamentos desde 2019, mas que por razões misteriosas nunca teve legislação produzida — a contribuição especial para a conservação dos recursos florestais volta a ter estar prevista na proposta orçamental para 2023.

Outra vem por imposição da Comissão Europeia — a taxa de 33% sobre os lucros inesperados do petróleo e do gás — e uma terceira por inspiração de António Costa que, numa resposta ao PCP no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado, fez a revelação.

A proposta de lei para tributação dos lucros não esperados vai abranger o conjunto de empresas que não são só do setor energético, mas são também do setor da distribuição que devem pagar aqueles lucros que estão a ser injustificadamente por via desta crise crise da inflação”.

