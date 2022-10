O Governo teve em cima da mesa o cenário de redução do IVA para metade num cabaz de alimentos essenciais para combater o impacto da inflação nas famílias. E chegou a discutir a hipótese com as grandes empresas de distribuição. O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) confirmou ao Observador que houve conversações técnicas com o Executivo sobre a possibilidade de baixar o IVA de um cabaz de alimentos tidos como essenciais. Não para zero por cento, como deu a entender o ministro das Finanças na apresentação do Orçamento, mas para 3% (metade da taxa reduzida de 6%).

Gonçalo Lobo Xavier afirma que o setor via com bons olhos esta redução de impostos, porque seria benéfica para o consumidor, e assegura que as empresas iriam baixar os preços finais na proporção do corte fiscal, ao contrário da tese defendida por Fernando Medina. Em entrevista ao Observador, o ministro das Finanças explica porque optou por dar mais rendimentos em vez de baixar o IVA dos alimentos (medida já seguida noutros países europeus). Para Medina, a medida não dava garantias de que os preços baixassem e de que o dinheiro chegasse a quem mais precisa, podendo, no limite, ficar nos bolsos dos acionistas das empresas de distribuição.

