Falhas no INEM. Inquérito à morte em Ansião arquivado em 24 horas, MP não investigou falhas na resposta do serviço de emergência

Manuel (nome fictício) entrou em paragem cardiorrespiratória na noite de 4 de novembro. Eram quase 22h, estava em casa, em Ansião, com a mulher e, depois de várias chamadas falhadas para o 112, um dos vizinhos teve de ir diretamente ao quartel dos bombeiros pedir socorro. O INEM só chegou por volta das 23h, cerca de uma hora depois da primeira tentativa de pedido de ajuda, quando Manuel, de 95 anos, já estava morto. No dia seguinte, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Pombal abriu um inquérito — que foi arquivado 24 horas depois.

No despacho de arquivamento consultado pelo Observador, o Ministério Público concluiu “não existirem sequer quaisquer suspeitas de que a morte tenha ficado a dever-se a qualquer ação ou omissão, dolosa ou negligente de terceiro”. O caso de Manuel foi um de entre 11 mortes noticiadas no início deste mês de novembro, que poderão estar relacionadas com atrasos no atendimento das chamadas pelo INEM e aconteceu no dia mais crítico (no mesmo dia foram registadas outras seis mortes em que há a suspeita de falhas na resposta a pedidos de socorro).

O inquérito de Ansião, um de sete instaurados pelo Ministério Público, foi também o primeiro a ser arquivado, sem que tenham sido apontadas falhas ao serviço de emergência. No despacho de arquivamento estão os autos da GNR com o depoimento da vizinha do casal — que referiu as insistentes chamadas para o INEM sem resposta e os cerca de 60 minutos que a equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) demorou a chegar ao local. Mas, como mostra o documento de 6 de novembro, nas 24 horas que durou a investigação nenhuma questão foi colocada ao próprio instituto. Na prática, eventuais falhas na resposta do INEM ficaram, simplesmente, por investigar.

Vizinhos tiveram de ir ao quartel dos bombeiros depois de tentativas falhadas para o 112

Naquela noite, Manuel e a sua mulher Ana (também nome fictício) estavam na sala. Por volta das 21h45, o homem de 95 anos deslocou-se até à cozinha para aquecer um prato de sopa. Pouco depois, lê-se no auto feito pela GNR e enviado logo no dia seguinte para o Ministério Público, Ana, que tinha ficado na sala, ouviu um barulho vindo da cozinha. Quando ali chegou, encontrou-o “debruçado em cima do balcão da cozinha, sem reação, correndo o risco de poder vir a cair para o chão”, já em paragem cardiorrespiratória.

Sem força para conseguir movê-lo para um sítio seguro, Ana saiu de casa e decidiu bater à porta de uma das suas vizinhas, Maria (também nome fictício). No auto da GNR, esta mulher conta que Ana chegou a sua casa poucos minutos antes das 22h, mais especificamente às 21h58. “De imediato se deslocou à habitação na companhia do seu marido, tendo efetivamente verificado que a vítima estava debruçada em cima do balcão da cozinha, agarrada ao móvel da bancada”, sem apresentar “qualquer tipo de reação”.