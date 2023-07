A imprevisibilidade foi a característica que José Sá Fernandes, coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), fez questão de sublinhar esta sexta-feira, na apresentação dos planos de mobilidade e segurança do evento que é já tido como o maior alguma vez organizado em Portugal. “Ainda hoje não sabemos quantos peregrinos vêm. A imprevisibilidade ainda hoje é um fator de risco na análise”, explicou. O número de inscritos é de cerca de 600 mil, mas as previsões apontam para mais de um milhão, já que há participantes que optam por não fazer inscrição.

E os planos, quer de mobilidade, quer de segurança, basearam-se nas estimativas daquilo que poderá acontecer durante a primeira semana do mês de agosto. “Desde o início que dissemos que o plano de mobilidade seria apresentado neste dia. Tivemos de sofrer, mas não sucumbimos”, apontou Sá Fernandes.

Transportes públicos reforçados e passes especiais para peregrinos

