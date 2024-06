Sustentabilidade e transição energética: temas que fazem parte da agenda para o futuro e que têm sido foco de várias entidades, como a Fundação Repsol. Já a conhece? Com o objetivo de criar um futuro possível e mais sustentável, desenvolve projetos relacionados com o tema da transição energética e sociedade. Mais do que uma entidade, tem sido um motor de arranque de ideias e de formas de as colocar em prática.

Joaquim Reis, o Diretor, explica-nos melhor que trabalho tem sido este. “A Fundação Repsol foi criada com o objetivo de ser um pilar estratégico da Repsol no seu compromisso com a sociedade, promovendo iniciativas que contribuam para um desenvolvimento sustentável e responsável. O nosso propósito está alinhado com a estratégia global da Repsol e segue o caminho traçado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pelo Acordo de Paris. Trabalhamos para impulsionar uma transição energética eficiente, sustentável, justa e inclusiva”, esclarece.

As quatro linhas de ação da Fundação Repsol ↓ Mostrar ↑ Esconder De forma a impulsionar o seu trabalho, a Fundação Repsol foca-se em quatro grandes linhas de ação. São elas: Investimento em nova economia de triplo impacto: social, ambiental e económico;

Aceleradora empresarial: apoia soluções inovadoras de base tecnológica nas áreas da energia e mobilidade, através da sua aceleradora empresarial, o Fundo de Empreendedores;

Educação e divulgação de conhecimento;

Projetos sociais e de voluntariado.

Naquele que tem sido o caminho traçado até aqui, a educação e o conhecimento assumem-se como pilares fundamentais de ação. De que forma? “A educação e o conhecimento desempenham um papel crucial na criação de um futuro mais sustentável. A Fundação Repsol acredita que a sensibilização e a formação de jovens e adultos sobre os desafios e as oportunidades da transição energética são fundamentais para a construção de uma sociedade mais consciente e preparada para enfrentar os desafios ambientais”, explica-nos o Diretor, falando em seguida de algumas iniciativas importantes neste domínio, como “o programa educativo digital Zinkers e a rede de Cátedras e Iniciativas de Transição Energética que ajudam a disseminar conhecimento e a promover a inovação e a colaboração em torno de soluções sustentáveis”.

E porque falar em educação e conhecimento é também falar sobre a Open Room, sobra ainda espaço para que Joaquim Reis nos apresente a plataforma: “A Open Room é uma plataforma digital promovida pela Fundação Repsol para a divulgação de conhecimento sobre a transição energética. Reúne especialistas, estudantes e profissionais num espaço virtual para debates, palestras e troca de ideias sobre temas relacionados com a energia, sustentabilidade e inovação. Com mais de 30.000 utilizadores, a Open Room facilita a disseminação de conhecimento”. No fundo, aqui é dado palco à troca de ideias, ao debate e ao diálogo – ferramentas que permitem aproximar o conhecimento das pessoas e dos especialistas, facilitando a colaboração e a cocriação como fatores de mudança. Importa dizer que o acesso é gratuito e não requer qualquer compromisso. Uma vez inscritos, os utilizadores têm a oportunidade de participar em eventos presenciais, ou online, onde estarão reunidas personalidades do mundo académico, empresarial, político e social para promover diferentes abordagens. Um desses exemplos é o II Fórum Luso-Espanhol, a acontecer no próximo dia 2 de julho, no Porto e online. Além disso, poderão aceder a conteúdos informativos e técnicos sobre temas como os desafios da mobilidade sustentável, as energias renováveis, a economia circular, os combustíveis renováveis, os minerais críticos, o hidrogénio como vetor energético, entre outros.

A Open Room é apenas mais um exemplo da missão da Fundação Repsol. Com um percurso recheado de grandes conquistas, a vontade é a de continuar a fazer mais e melhor. “O futuro dos projetos da Fundação Repsol é visto com otimismo e determinação. A fundação pretende continuar a expandir as suas iniciativas, aumentar o seu impacto positivo e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Os desejos e objetivos para o futuro incluem: ampliar a escala dos projetos de investimento em economia de triplo impacto (social, ambiental e económico); fortalecer o apoio a startups e soluções inovadoras; expandir a divulgação de conhecimento; promover ainda mais projetos sociais e de voluntariado”, partilha Joaquim Reis. Para o Diretor, e para a Fundação, os tempos que se seguem passarão por continuar a “impulsionar uma transição energética eficiente, sustentável, justa e inclusiva, mobilizando ações, projetos e iniciativas que nos ajudem a avançar para uma economia e uma vida mais sustentável”. Tudo isto, nunca deixando “ninguém para trás”.

II Fórum Luso-Espanhol

Portugal e Espanha, para além da sua relação, são um exemplo de compromisso com a transição energética. Será no próximo dia 2 de julho que irá acontecer o II Fórum Luso-Espanhol, organizado pela Fundação Repsol – no âmbito da OpenRoom – e pela Fundação Corell, onde as oportunidades de transformação económica e de reindustrialização, face ao desenvolvimento tecnológico impulsionado pela aposta ibérica na transição energética serão o tema de conversa. Das 9h30 às 13h30, no Auditório da ANJE, no Porto, convidados e oradores irão marcar presença para reforçar o forte intercâmbio económico que existe entre estes dois países, dando ênfase ao seu elevado potencial de crescimento como impulsionadores de uma transição energética.

O Programa ↓ Mostrar ↑ Esconder 09:30 – Check in e welcome coffee 10:00 – Abertura institucional Joaquim Reis , Diretor da Fundação Repsol em Portugal;

, Diretor da Fundação Repsol em Portugal; Marcos Basante , Presidente da Fundação Corell;

, Presidente da Fundação Corell; Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto. 10:20 – Debate: Os desafios tecnológicos na transição energética nas empresas em Portugal António Louro , Diretor Geral da Mercedes-Benz Trucks Portugal;

, Diretor Geral da Mercedes-Benz Trucks Portugal; Sergio José Marques Salgueiro , Diretor de Operações da Alsa em Portugal;

, Diretor de Operações da Alsa em Portugal; Marcos Madeira , Diretor de Canais de Mobilidade da Repsol Portuguesa;

, Diretor de Canais de Mobilidade da Repsol Portuguesa; Salvador Galve , Presidente de la Alianza Europea corREDores.eu;

, Presidente de la Alianza Europea corREDores.eu; Helena Braga, Professora Associada da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 11:20 – Apresentação: Transformação digital da logística e do transporte. Gemeos digitais André Garcia de Sá, Professor do Instituto Politécnico da Guarda. 11:40 – Debate: Os desafios da infraestrutura para a mobilidade sustentável Ana Souta , Diretora Geral da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM);

, Diretora Geral da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM); Bruno Silva , Diretor Geral da MEDWAY;

, Diretor Geral da MEDWAY; Ramón Valdivia , Vice-presidente Executivo da Associação Internacional de Transporte Rodoviário (ASTIC);

, Vice-presidente Executivo da Associação Internacional de Transporte Rodoviário (ASTIC); José Eduardo Pena , Diretor de Segurança da Infraestruturas de Portugal;

, Diretor de Segurança da Infraestruturas de Portugal; Vasco Silva, Diretor do Porto de Leixões 12:40 – Apresentação do estudo: Recursos minerais na faixa ocidental da Extremadura Yolanda Moratilla, Professora da Escola Técnica Superior de Engenharia da Universidade Pontificia de Comillas (ICAI) e investigadora da Cátedra Rafael Mariño de Novas Tecnologias Energéticas. 13:00 Apresentação: As chaves para investir em infraestrutura sustentável André Themudo, Responsável da Black Rock em Portugal. 13:20 Fim do evento 13:30 Networking cocktail

Se quer fazer parte da mudança, não perca a oportunidade e inscreva-se aqui!