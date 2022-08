Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um partido a precisar de fôlego renovado. Depois de um arranque de legislatura muito conturbado, que fez os socialistas suspirarem, nos bastidores, por uma nova fase que viesse injetar energias renovadas no PS, é isso mesmo que o partido vai tentar fazer, na espécie de rentrée reforçada que está a preparar. A fórmula: muitos dias de painéis e discursos, uma agenda intensiva – na tentativa de marcar a agenda – e a esperança de mostrar um Governo e um partido “vitaminados”.

Segundo as informações confirmadas ao Observador por fonte oficial do partido, o primeiro dos eventos – a Academia Socialista, que decorrerá de 7 a 11 de setembro – contará com convidados nacionais e internacionais, quase todos próximos da área do PS. Entre estes destacam-se os nomes de Paolo Gentiloni, antigo primeiro-ministro italiano e comissário europeu, que fará uma intervenção sobre os desafios económicos da atualidade no dia 8 de setembro; Luís Paixão Martins, o consultor de comunicação veterano que esteve envolvido na última campanha do PS, precisamente para uma intervenção em que promete ensinar como se “ganha e perde” eleições, marcada para o mesmo dia; ou Iratxe García Pérez, líder grupo da família europeia do PS, os Socialistas & Democratas, no Parlamento Europeu, que falará no dia 9 sobre um “futuro progressista para a Europa”.

O Governo marcará presença q.b. nos painéis da academia – são esperadas presenças do ministro da Economia, António Costa Silva, para falar de economia e crescimento; e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que dividirá um painel com a socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, o que permitirá ao Executivo ter um palco para puxar pelo difícil acordo para a descentralização, que finalmente avançou em julho, depois de uma série de cedências às exigências dos autarcas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.