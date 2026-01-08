Gestores da Galp: 20% na refinaria de Sines garante “um conjunto de direitos que permitem assegurar decisões estratégicas"

A Galp Energia quer juntar os negócios da rede de combustíveis e da refinação com o segundo maior operador espanhol, a Moeve, dona da antiga Cepsa. Os termos finais da transação ainda estão a ser negociados, mas já se sabe que a empresa portuguesa vai deixar de ter o controlo da refinaria de Sines que será integrada numa nova empresa industrial.

Os dois presidentes executivos da Galp argumentam que a participação de 20% (ou mais), apesar de minoritária, garante uma intervenção estratégica na gestão da futura joint-venture que vai agregar os ativos industriais das duas empresas. A realização dos investimentos na descarbonização de Sines está assegurada na transação e a negociação que se segue vai procurar salvaguardar a intervenção da Galp em “decisões estratégicas”, defendem Maria João Carioca e João Diogo Marques em entrevista ao Observador.

O Governo foi informado da operação que vai criar um grupo ibérico com dimensão para disputar o mercado com a líder Repsol e que terá como acionistas a Amorim Energia, que controla a Galp, o fundo soberano do Abu Dhabi (principal investidor da Moeve) e o fundo americano Carlyle. A Galp reduz ativos industriais em Portugal, mas mantém a marca, absorve os postos da Moeve em território nacional e ganha músculo em Espanha. Fica com 50% de uma rede 3.500 postos e ganha escala para realizar a transição energética numa Europa em que há refinarias a fechar.

De fora da fusão vão ficar a exploração e produção de petróleo e gás que valem 70% da geração de fundos da Galp. O alinhamento com a Moeve traz “complementaridade e uma visão de futuro”, defende João Diogo Marques. Para Maria João Carioca, “estamos num setor em que estar parado não é inocente, não é uma hipótese. Vamos continuar à procura de soluções e neste momento temos uma solução muito boa em mãos.”

Da configuração da operação que foi anunciada, parece que a Galp quase deixa de controlar ativos em Portugal e que vai focar-se na exploração de petróleo e gás (fora de Portugal). É uma visão justa?

Maria João Carioca (MJC): Acho que o objetivo com o qual fazemos esta transação não é sair de um negócio ou de prescindir de uma presença ou vontade estratégica de um negócio para nos concentrarmos apenas em outros que, é verdade, vão continuar a fazer parte do nosso portefólio. Já temos uma parte muito importante do valor da Galp… quando olhamos para o que não faz parte do âmbito desta transação aquilo que está para lá são de 70% da nossa geração de caixa, do nosso valor. Esses 70% vão continuar a ser uma parte muito importante do valor da Galp. Com esta transação não estamos a tentar sair de Portugal.

Não será um objetivo…. mas não é uma consequência?

MJC: Não é uma consequência. A consequência é criar condições para o negócio de downstream em Portugal onde vamos continuar presentes com uma parceria e através de uma participação num leque mais alargado de ativos. E, portanto, vamos ter mais oportunidades de fazer esses ativos evoluírem, de lhes dar sustentabilidade a prazo. Vamos ter mais oportunidade de concretizar investimento. Não acreditamos que o resultado do negócio seja, de todo, um focar ou sair daquilo que é a visão de negócio que temos para estes ativos em Portugal. É um encontrar caminhos para que essa visão de negócio possa ser concretizada e tenha sustentabilidade no futuro.