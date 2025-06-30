De 18 mil pessoas, em maio, para 40 mil, em junho. Os números traduzem o aumento do número de imigrantes ilegais em Portugal que foram notificados para abandonar voluntariamente o país. Os avisos “estão a ser enviados diariamente”, sublinhou no sábado o secretário de Estado Adjunto e da Imigração, em entrevista à Renascença, lamentando que o atual procedimento legal para estas saídas não sirva. A perspetiva do Governo é a de que essas falhas só possam ser colmatadas com a criação, na PSP, da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), uma proposta aprovada em Conselho de Ministros, que terá agora de ser aprovada na Assembleia da República.

Com a extinção do SEF, as competências em matéria de estrangeiros e fronteiras foram repartidas entre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que ficou com a parte burocrática, e as forças de segurança, que ficaram com as funções policiais. Esta é uma pasta em que o novo Governo quer fazer mudanças, tendo anunciado recentemente propostas sobre a perda de nacionalidade em caso de crimes graves e reagrupamento familiar só para menores. Neste artigo o Observador explica-lhe como funcionam as saídas voluntárias do país de cidadãos estrangeiros que entram e permanecem ilegalmente no território nacional, os mecanismos (afastamento coercivo e expulsão) que são ativados em caso de incumprimento e as dificuldades para o assegurar.

Como funcionam as notificações de abandono voluntário?

Qualquer cidadão estrangeiro que entre ou permaneça ilegalmente em território português pode receber uma notificação de abandono voluntário. Até 2023, esta comunicação partia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); desde então passou a ser competência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), da PSP e da GNR gerir estes avisos. Uma pessoa a quem tenha sido cancelada a autorização de residência também pode ser notificado para deixar o país de forma voluntária.

“Estamos a falar de situações tão díspares como as de indivíduos que podem colocar em risco a segurança, como indivíduos que por impossibilidade das embaixadas, não conseguiram em tempo útil coligir o documento do registo criminal”, relata ao Observador Manuela Niza, presidente do Sindicato dos Técnicos de Migração.

Ao Observador, a advogada Bruna Casagrande, da Antas da Cunha Ecija & Associados, diz que esta notificação pode ser enviada na sequência de uma fiscalização em que as autoridades detetam a entrada e permanência de alguém de forma ilegal, mas também no decorrer de um processo de legalização em que se determina que não estão reunidos os requisitos legais para a permanência no país.

As 40 mil pessoas que, segundo o secretário de Estado Adjunto e da Imigração, foram notificadas, enquadram-se na segunda categoria. “Não foram autorizados após aquela que é a verificação documental da entidade competente, a AIMA. Não estão preenchidos os requisitos, há a decisão de indeferimento“, reforça também o advogado Nuno Cláudio Dias no podcast História do Dia, da Rádio Observador, que irá para o ar esta terça-feira.

Em quanto tempo deve ser cumprido o abandono voluntário?

De acordo com a Lei 23/2007, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, uma pessoa nestas circunstâncias tem entre dez a 20 dias para deixar o território de forma voluntária. “O cumprimento da ordem de abandono imediato do território nacional pressupõe a utilização pelo cidadão estrangeiro do primeiro meio de viagem disponível e adequado à sua situação”, acrescenta-se.

De notar que a notificação de abandono voluntário é registada na Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, do Sistema de Segurança Interna (SSI), “com especificação da duração da permanência ilegal.” No entanto, esta é “imediatamente eliminada” se o cidadão estrangeiro confirmar que partiu de Portugal e dos países onde vigore a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen. O mesmo não acontece quando há uma decisão judicial de expulsão do cidadão.

É possível adiar ou recorrer da decisão?

Sim. O prazo pode ser prorrogado pela AIMA tendo em conta a “duração da permanência, a existência de filhos que frequentem a escola e a existência de outros membros da família e de laços sociais“, lê-se no artigo 138º da Lei 23/2007.

“Pessoas que têm filhos a estudar cá podem pedir uma prorrogação para que terminem o ano letivo ou que estejam em tratamento médico para que se encerre o tratamento médico e, obviamente, vai caber às autoridades autorizarem esta prorrogação de prazo ou não”, acrescenta Bruna Casagrande.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]

O que acontece quando o afastamento voluntário não é cumprido?

Ultrapassado o prazo de abandono voluntário, se for identificado que o cidadão permanece no país as autoridades avançam para um afastamento coercivo ou expulsão, explica Bruna Casagrande. O primeiro é determinado por uma autoridade administrativa — neste caso a AIMA —, o segundo implica uma decisão judicial, acrescenta Dafne Bensimon, advogada da AFMA, especializada em Direito de Apoio à Integração de Estrangeiros, sublinhando que há limites a ambos.

A lei estabelece que não podem ser afastados coercivamente ou expulsos do país os cidadãos estrangeiros que: “Tenham nascido em território português e aqui residam”, tenham “a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa a residir em Portugal”; “tenham filhos menores, nacionais de Estado terceiro, residentes em território português, relativamente aos quais assumam efetivamente responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a educação”; “se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 anos e aqui residam”. A exceção é se, nos casos anteriores, existir uma “suspeita fundada da prática de crimes de terrorismo, sabotagem ou atentado à segurança nacional ou de condenação pela prática de tais crimes.”

Como se procede ao afastamento coercivo e à expulsão?

Tal como no abandono voluntário, um cidadão estrangeiro contra quem é proferida uma decisão de afastamento coercivo ou de expulsão judicial é concedido um prazo de saída de território nacional entre 10 e 20 dias. Porém, a lei estabelece situações em que o indivíduo pode ter de ser entregue às autoridades para assegurar o cumprimento da medida.

“Quando se verifiquem razões concretas e objetivas geradoras de convicção de intenção de fuga (…), sempre que o nacional de um Estado terceiro utilizar documentos falsos ou falsificados, ou tenha sido detetado em situações que indiciam a prática de um crime, ou existam razões sérias para crer que cometeu atos criminosos graves ou indícios fortes de que tenciona cometer atos dessa natureza, o cidadão fica entregue à custódia da força de segurança competente, com vista à execução da decisão de afastamento coercivo ou de expulsão judicial”, determina o artigo 160.º da lei 23/2007.

Nesses casos um juiz pode determinar que, enquanto não for executada a decisão de afastamento coercivo ou de expulsão judicial, uma pessoa deve ser colocado num centro de instalação temporária (por período que não pode ultrapassar os 30 dias) ou ficar obrigado a permanecer na habitação em que reside sob vigilância eletrónica. De notar que, atualmente, e com o SEF fora de cena, compete à GNR e à PSP dar execução às decisões de afastamento coercivo e de expulsão.

Quais as dificuldades em assegurar o afastamento coercivo e expulsão?

É um processo que não se faz sem dificuldades, sublinha Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, explicando que há um problema de falta de efetivos e uma elevada carga de trabalho que obriga a muitas horas extra. “Temos vários associados nossos que se lamentam do facto de, quando fazem os retornos desses cidadãos para as suas terras, trabalham para além do horário de trabalho e não têm qualquer compensação por esse tipo de diligência”, refere.

As dificuldades não se esgotam aí, destacam os advogados ouvidos pelo Observador. “Quando dizem que vão expulsar confesso que na prática não sei como é que isto vai acontecer porque é preciso identificar cada uma destas pessoas e verificar a situação em que se encontram e muitas delas têm em curso processos para reagir a essas mesmas decisões”, começa por dizer Dafne Bensimon. “Uma coisa é um cidadão que está no aeroporto, é evidente que é fácil resolver, vai no voo seguinte. Outra coisa é quando a pessoa já está em território nacional. Não sei mesmo como as autoridades estão a fazer na prática o levantamento de todas os cidadãos que estão em situação irregular”, diz, lembrando que por vezes há também o problema da morada não ser fixa ou estar incorreta.

“O que vai acontecer é que as pessoas vão desaparecer do radar. Ou são apanhadas numa situação de rusga, numa operação policial, de controlo, por mero acaso”, aponta Manuela Niza, do Sindicato dos Técnicos de Migração. “Mesmo com o SEF, isso já acontecia. É a experiência que tivemos, havia a notificação e desapareciam. Ou prontificavam-se a abandonar o País, ou eram identificadas numa operação, via-se que tinham ordem de abandono e eram remetidas ao país de origem.”

O custo destes processos para o Estado é muito elevado, nota ainda Nuno Cláudio Dias. “Uma pessoa que já está cá em território nacional e até já está a trabalhar, foi fazer a captação dos dados biométricos junto da AIMA, não preencheu os requisitos, recebeu os 20 dias para abandono voluntário — e a maior parte das pessoas não faz o abandono voluntário porque quer ficar a trabalhar ou até já construiu laços afetivos — nessa situação é muito difícil executar esta tarefa. Tem um custo de cerca de 3 mil euros por cada”, estima.

Bruna Casagrande reforça isso mesmo. “O Estado português suporta integralmente os custos associados ao processo, desde o transporte aéreo até às despesas com vigilância, custódia e alojamento em centros de instalação temporária (CIT). Estes encargos representam um peso significativo para o orçamento público, especialmente quando os procedimentos se arrastam no tempo”, aponta. A advogada acrescenta que a lei permite o reembolso dos custos com o afastamento ou expulsão, mas não impõe obrigatoriamente. “A decisão é avaliada caso a caso e depende da viabilidade de cobrança. Na maioria das situações, é o Estado que suporta os encargos.”

A especialista em imigração salienta também como obstáculos a falta de cooperação dos países de origem; a capacidade limitada dos centros de instalação temporária; e os desafios na coordenação interinstitucional. “A fragmentação de competências entre AIMA, PSP e GNR exige uma articulação eficaz e contínua. A falta de fluxos de comunicação bem definidos pode comprometer a celeridade e eficácia das medidas aplicadas”, acrescenta.

Manuela Niza diz-se preocupada: “Este assunto que tentaram colocar como sendo fácil de resolver, não tem em linha de conta a lei nem a questão humanitária”, aponta. “E como é que digo a uma criança, que já está cá na escola há vários anos, que agora vai para um país que não conhece?”.