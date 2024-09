Greves, protestos e Biden impaciente. De olhos postos no "corredor de Filadélfia", Netanyahu resiste a acordo de cessar-fogo

Atualmente, o Histadrut representa 800 mil trabalhadores em Israel, um país de cerca de 9,5 milhões de habitantes. E já mostrou a sua influência o ano passado, quando se juntou aos protestos contra a polémica reforma judicial que Benjamin Netanyahu queria levar a cabo.

As associações dos familiares dos reféns também têm aumentado o tom das críticas à atuação do primeiro-ministro, perdendo a paciência com a falta de um acordo e com os sucessivos impasses nas negociações. Einav Zangauker, a mãe de um refém que ainda se acredita estar na Faixa de Gaza, considera que as ações do governo de Benjamin Netanyahu são um “crime contra a população, contra o Estado de Israel e contra o sionismo”. “Netanyahu não é o Senhor Segurança, é o Senhor Morte. Ele está a minar o acordo.”

Sem saberem dos familiares há quase um ano (muitos nem tendo noção se estarão vivos), as famílias dos reféns desesperam por notícias e por um cessar-fogo que permita a libertação dos reféns. Jonathan Dekel-Chen, o pai de um refém que ainda estará na Faixa de Gaza, assinalou que, se o governo não chegar ao acordo para o fim da guerra, os “reféns vão morrer no cativeiro do Hamas”. “Não há explicação razoável [para a rejeição do acordo] além de considerações políticas domésticas e de retenção do poder.”