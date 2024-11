Há quem caminhe horas para ajudar os afetados pelas cheias. Voluntários tentam compensar inação das autoridades em Valência

“Havia muita indignação com a situação no autocarro, muitos gritos, muitas perguntas sobre o que se ia fazer com estes alimentos”, continua o colega que a acompanha. “E no final ninguém sabe nada, absolutamente nada. No nosso caso, não nos deram nenhuma informação do tipo de trabalho que íamos fazer. É caótico”, lamenta. “Houve gente que saiu do autocarro e que continuou a pé por sua conta.”

De galochas limpas e roupas lavadas, os jovens frustrados contam o que veem nos grupos de WhatsApp: “Aparentemente havia muito má comunicação e gestão dos grupos desde o princípio. Foi o que fez com que muita gente acabasse enfurecida.”