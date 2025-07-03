Humilde, resiliente, fiel, adorável: como Jota deu o exemplo a todos os Diogos e chegou ao topo por caminhos alternativos

Preservava a simplicidade, nunca despiu o fato da humildade, pensava sempre mais além do que um normal jogador de futebol. Adepto dos videojogos, Diogo Jota há muito que juntava os principais prazeres à vontade de ir mais longe. Era assim dentro de campo, era assim fora dele. Ainda em 2021, o avançado criou a Diogo Jota eSports, marca que depois da fusão com a Galaxy Racer acabou por originar a Luna Galaxy. Nunca quis deixar o EA Sports FC, foi ganhando títulos nacionais e internacionais noutras competições, teve direito a uma homenagem especial há menos de um ano na Cidade do Futebol ao ser distinguido por todo o trabalho feito em prol do futebol virtual. “É um esforço de todos aqui no país para tentar demonstrar às pessoas que os eSports são, de facto, uma profissão como outra qualquer”, destacou. Uma pele, várias vidas.

Desde miúdo que Diogo Jota quis desafiar aquilo que outros viam como impossível. Quantos miúdos que não passaram pela formação de grandes clubes chegaram depois à Seleção A com quase 50 internacionalizações? Poucos, muito poucos. O avançado foi um deles. Nisso e em muito mais, foi um exemplo, extensível não só ao percurso que fez dentro de campo mas também à forma como foi desbravando terreno fora dele à luz do que eram os gostos pessoais. Em grande parte, era isso que fazia de Diogo Jota uma figura consensual. Justa. Equilibrada. Companheira. Que dava dois passos em frente para fazer uma festa, que não se importava de dar um atrás se sentisse que tinha alguém que merecia mais do que ele a seu lado. A humildade foi sempre um tecido que lhe permitiu vestir algumas das melhores camisolas do mundo. Aos 28 anos, fica o exemplo.

A notícia da morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, vítimas de um acidente de viação em Espanha às 00h40 na zona de Zamora (menos uma hora em Portugal), colheu o mundo do futebol, do desporto e mesmo a sociedade em geral de uma forma devastadora. Em cada linha escrita, a tragédia ficava adensada. Depois de informações preliminares que apontavam nesse sentido, o despiste no quilómetro 65 da A-52 na província de Zamora foi causado pelo rebentamento de um pneu do Lamborghini onde seguia quando estava a fazer uma ultrapassagem, ficando em chamas e totalmente destruído de seguida com a identificação inicial a ser feita através da matrícula da viatura e dos respetivos documentos. Diogo José Teixeira da Silva vivia um dos melhores momentos da vida, em termos pessoais e profissionais. Num ápice, tudo se perdeu.

Depois de ter conquistado a Liga das Nações, naquele que foi o segundo troféu pela Seleção A após ganhar a mesma competição em 2019, Diogo Jota aproveitou as férias para casar com a sua companheira de sempre, Rute Cardoso, num amor de adolescência que foi acompanhado pelo nascimento dos três filhos (Dinis, Duarte e uma menina ainda bebé, cujo nome não foi revelado). Conheceram-se na escola em Gondomar, estiveram na mesma turma, começaram a namorar, nunca mais se largaram. Como a própria dizia, era a namorada (agora mulher), a melhor amiga e a fã número 1. Em condições normais, todos regressariam a Inglaterra de avião mas, após ter feito uma pequena cirurgia, o jogador acabou por ser desaconselhado pelos médicos a voar, o que fez com que fosse de carro para Espanha. A partir daí, faria a viagem de barco.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

Diogo Jota tinha apenas 28 anos mas já era uma referência no Liverpool, onde chegou em 2020, e um nome incontornável na Seleção tendo mais ou menos espaço nas opções iniciais mediante o momento e o contexto de cada compromisso. Mais do que isso, sobra o exemplo de alguém único. Nas características como jogador, no trajeto que fez no futebol, no compromisso profissional, na vida pessoal. Mais do que os 150 golos que marcou ao longo do percurso, mais do que os 447 encontros realizados desde que fez a estreia nos seniores do P. Ferreira em 2014/15, mais do que as 49 internacionalizações A, isso será o que mais fica.